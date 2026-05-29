Computational Design Engineer
2026-05-29
Är du nyfiken på hur kod kan förändra hur vi designar och tillverkar framtidens hållbara produkter?
NITIU bedriver sedan 2016 unik och kundnära teknikutveckling med Alleima, Saab och Volvo inom ultralätta lastbärande strukturer för att utveckla morgondagens lösningar för transport och lagring av vätgas med mera.
Det är nu dags för nästa steg i utvecklingen för bolagets världsunika och hållbara tekniksystem. De fördjupar sitt samarbete med Saab och söker nu dig som brinner för konstruktion och programmering och vill vara del av en unik teknikutveckling på riktigt i ett snabbfotat litet bolag med stora ambitioner.
Rollen har sitt fokus på programmeringsbaserad konstruktion med syfte att automatisera generering av CAD-/CAM-data och utveckling av mjukvarubaserade lösningar som stöttar tillverkningen av NITIUs banbrytande produkter och kortar ledtider. Du får under mentorskap vara med och bidra med avgörande insatser för utveckling av de principer och metoder som bolagets framtida produkt kommer att baseras på avseende design och automatisering.
Att skapa CAD-modeller med hjälp av kod förändrar produktutvecklingen. Genom att automatisera tidskrävande och repetitiva arbetsmoment frigörs värdefull tid, vilket gör det möjligt för konstruktörer och ingenjörer att fokusera på utforskandet av konstruktionens designrymd. Fullt parametriserade konstruktioner möjliggör för effektiv anpassning och optimering av strukturer, där dimensioner och egenskaper enkelt kan justeras för att möta nya krav eller förändrade villkor.
Du är civilingenjör (maskin, teknisk fysik, datavetenskap)
Du har erfarenhet av eller stort intresse för programmering och gärna i Python men andra programmeringsspråk är meriterande.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav liksom svenskt medborgarskap.
Du har lätt för att samarbeta och trivs i en bred roll där det ständigt finns nya möjligheter att utvecklas och bidra med din kompetens. Du är en skicklig problemlösare och har ett starkt driv att få applicera teoretisk kunskap och omsätta den till praktisk lösning. Tjänsten utgår ifrån Gävle och det finns även möjlighet att arbeta från bolagets kontor i Uppsala några dagar i veckan.
Vårt erbjudande
Bolaget som helhet består idag av ett tight team på elva nyfikna och engagerade ingenjörer som alltid arbetar i team för att lösa utmaningar, ofta tillsammans med partners från olika branscher och universitet. Att arbeta vid NITIU innebär att du får använda hela din palett av kunskap, innovationskraft och erfarenhet.
Vi värdesätter olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv och tror att mångfald gör vår teknik bättre. Du behöver inte kunna allt från start - viktigast är nyfikenhet, samarbete och viljan att lära. Ingen dag är den andra lik och bolaget värnar ödmjukt och stolt om sitt kunskapskapital och förmåga att vara längst fram med sin teknik genom att vara agila och snabbfotade.
Välkommen att visa intresse för att bli del av "NITIU-teamet"! Vi bedriver löpande urval varvid tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
NITIUs affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last. Genom att tillverka strukturen av 100% återvunnet material och tillverkning med 100% grön energi bidrar vi också till att uppnå våra globala miljömål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Balkefors & Ponsiluoma Aktiebolag
803 10 GÄVLE
Balkefors & Ponsiluoma Chefsrekrytering Kontakt
Ylva Ponsiluoma ylva@balkefors-ponsiluoma.se 0733434026
9937627