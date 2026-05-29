Mechanical Design Engineer -Concept and Structural development
2026-05-29
Vill du arbeta med framtidens lastbärande strukturer inom aerospace, eller vätgasapplikationer?
NITIU arbetar i det kritiska gapet mellan avancerad beräkning och industriell realisering. Tillsammans med partners som Saab, Volvo och Alleima utvecklar de tekniska lösningar och avancerade, ultralätta och lastbärande strukturer som inte bara ska fungera i modellen utan gå att industrialisera.
Rollen
Du arbetar i ett tidigt och avgörande skede i utvecklingskedjan, där de grundläggande principerna sätts och där små beslut får stor påverkan på den slutliga produkten. Du arbetar nära erfarna kollegor och, beroende på din erfarenhet, tar en mer stödjande eller drivande roll i utvecklingen av beräkningsmodeller och simuleringar för optimering av lastbärande strukturer. Ditt arbete får direkt konsekvens för hur lösningar kan industrialiseras.
Du kommer bland annat att:
• Bidra till och/eller driva utveckling av FEM- och CAD-modeller
• Utforska och utvärdera olika konceptuella lösningar med hjälp av strukturmekaniska simuleringar.
• Säkerställa att koncept inte bara möter teoretiska krav, utan också lämpar sig för valda tillverkningsmetoder
• Bidra till metoder som gör avancerad teknik möjlig att skala
• Arbeta nära industriella partners där teori möter verkliga krav Publiceringsdatum2026-05-29Bakgrund
Vi söker dig som har en civilingenjörsbakgrund inom maskinteknik, och som har ett starkt intresse för beräkning, konstruktion och teknisk problemlösning. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav liksom svenskt medborgarskap.
Du kan vara i början av din karriär eller ha flera års erfarenhet - det viktiga är att du vill arbeta i komplexa problem där din analys får verklig påverkan.
För dig som är i början av karriären finns goda möjligheter att utvecklas snabbt i nära samarbete med erfarna kollegor. För dig med mer erfarenhet finns möjlighet att ta ett större ansvar i mer komplexa frågeställningar och bidra med din kompetens i utvecklingen av både lösningar och arbetssätt.
Vårt erbjudande
Bolaget som helhet består idag av ett tight team på elva nyfikna och engagerade ingenjörer som alltid arbetar i team för att lösa utmaningar, ofta tillsammans med partners från olika branscher och universitet. Att arbeta på NITIU innebär att du får använda hela din palett av kunskap, innovationskraft och erfarenhet. Vi värdesätter olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv och tror att mångfald gör vår teknik bättre. Du behöver inte kunna allt från start - viktigast är nyfikenhet, samarbete och viljan att lära. Ingen dag är den andra lik och bolaget värnar ödmjukt och stolt om sitt kunskapskapital och förmåga att vara längst fram med sin teknik genom att vara agila och snabbfotade.
Välkommen att visa intresse för att bli del av "NITIU-teamet"! Vi bedriver löpande urval varvid tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
NITIUs affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last. Genom att tillverka strukturen av 100% återvunnet material och tillverkning med 100% grön energi bidrar vi också till att uppnå våra globala miljömål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Balkefors & Ponsiluoma Aktiebolag
803 10 GÄVLE
Ylva Ponsiluoma ylva@balkefors-ponsiluoma.se 0733434026
