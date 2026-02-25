Systemingenjör Logik
Vi söker en Systemigenjör Logik
Vill du arbeta i en central roll där du knyter samman mjukvara, teknik och produktutveckling? Trivs du i en miljö där du får ta ansvar, vara delaktig i utvecklingsprojekt och bidra till framtidens värme- och styrsystem? Då kan rollen som Systemingenjör Logik vara helt rätt för dig!
OM ROLLEN
Som Systemingenjör Logik blir du en nyckelperson mellan mjukvaruutveckling och andra avdelningar inom och utanför R&D. Du är drivande i utvecklingen av systemlogik och ansvarar för att dokumentera beslutad logik så att övriga funktioner kan arbeta parallellt.
Du arbetar brett med utveckling, verifiering och distribution av mjukvara och logik i våra produkter och bidrar aktivt till att säkerställa kvalitet och funktionalitet.
Ansvarsområden
Dokumentera systemlogik enligt gällande rutiner.
Dokumentera logik, programvaror och genomförda tester.
Driva utveckling av styrsystem i produktportföljen.
Utveckla och underhålla logik för värmesystem och relaterade system.
Distribuera programvaror för produkter, produktion, laboratorium och fältprov.
Genomföra intern mjukvaruverifiering.
Genomföra extern mjukvaruverifiering/fältprov.
Säkerställa arkivering och revisionshantering enligt rutiner.
Aktivt delta i projekt och ändringsbegäran, inklusive delprojektledning.
Söka upp den information som krävs för att hålla tidplaner.
Planera och följa upp egna aktiviteter.
Ge intern teknisk support vid behov.
Befogenheter
Frisläppa programvaror för produkter, produktion och laboratorium.
Kravprofil för detta jobb
Utbildning & kunskap
Civilingenjör inom elektronik, styrsystem eller motsvarande kunskaper.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande: Förmåga att läsa C-kod.
Meriterande: Kunskap inom kylteknik, VVS och ellära.
Förmågor & personliga egenskaper
Förmåga att arbeta självständigt och samarbeta i projekt.
Dela med dig av kunskap och bidra till teamets utveckling.
Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
Drivande, självgående och ansvarstagande.
Positiv, kommunikativ och socialt kompetent.
Förmåga att se helheten och förstå hur olika delar påverkar systemet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
OM OSS
Välkommen till CTC! Vi är ett svenskt bolag i internationell toppklass. I Ljungby, mitt i de småländska skogarna, hittar du vårt huvudkontor och vår fabrik. De första värmeprodukterna utvecklade vi redan 1923. Det är nu med hundra års samlad erfarenhet som vi tar steget vidare till nästa generations värmepumpar och innovativa lösningar. Med kunskap och handling skapar vi förutsättningar för en hållbar och bättre värld.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med din ansökan.
Sista ansökningsdatum 29 mars 2026
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
