Systemingenjör ledningssystem
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemingenjör med bred systemförståelse för ett exportprojekt med komplexa ledningssystem. Rollen spänner över hela kedjan från kravarbete och design till verifiering, och du får möjlighet att följa lösningar hela vägen till driftsättning hos kund. Du blir en del av en teknisk miljö med höga krav på kvalitet, spårbarhet och tydlig dokumentation.
ArbetsuppgifterTa fram och underhålla kravdokumentation, inklusive testfall för nya system och funktioner
Analysera och utvärdera tekniska lösningar i befintliga system samt förvalta befintlig kravbild
Dokumentera och underhålla systemarkitektur och systemdesign
Presentera och motivera valda lösningar internt och i dialog med kund
Delta aktivt i utvecklingsprocessen, inklusive testning/verifiering och driftsättning hos kund
Krav3-7 års relevant erfarenhet som systemingenjör eller i liknande roll
Relevant utbildning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Erfarenhet av att själv genomföra test och verifiering
