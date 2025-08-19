Systemingenjör Kommunikation och datalänkar
NDP IT AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2025-08-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en systemingenjör till ett uppdrag hos vår kund i försvarsindustrin. Här får du arbeta med avancerade radiosystem, kommunikation och taktiska datalänkar i ett högteknologiskt sammanhang. Rollen är central för att säkerställa att både civila och militära krav uppfylls, inklusive NATO-standarder.
Om uppdraget
I rollen kommer du att bidra till utveckling och integration inom området Kommunikation och Taktiska Datalänkar. Du blir en del av ett kunnigt team som arbetar med flera parallella projekt och internationella samarbeten. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Kravställning för funktioner som utvecklas i mjukvara och integreras i hårdvara.
Samarbete med internationella underleverantörer för teknisk integration.
Verifiering och test av system i simulatorer.
Dokumentation och rapportering för att säkerställa att tekniska krav uppfylls.
Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och partners i gränssnitt mot andra teknikområden.
Din Profil
Ingenjörsexamen eller motsvarande teknisk utbildning.
Erfarenhet som systemingenjör eller inom närliggande områden.
Erfarenhet av system, elektronik eller hårdvara, gärna inom försvarsindustrin.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Erfarenhet av kravställning, gärna i verktyg som DOORS.
Självständighet, initiativförmåga och god samarbetsförmåga.
Meriterande:
Erfarenhet av radiosystem och mätsystem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Systemingenjör -Kom&Datalänkar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9466169