Systemingenjör inom mekanikkonstruktion
2026-02-06
Därför är detta jobb för dig Produktutveckling är vår passion och vi erbjuder dig möjligheten att förverkliga dina ambitioner och intressen. Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas i din karriär. Vår arbetsmiljö präglas av förtroende, transparens och samarbete. Kombinationen av dessa egenskaper, tillsammans med din tekniska expertis och starka drivkraft att hjälpa våra kunder att utvecklas, skapar de bästa lösningarna som både du och vårt företag kan vara stolta över.
På Knightec Group utmanar vi oss själva genom att ta större roller i projekt genom att arbeta tillsammans i team. Beroende på din roll kan du arbeta i ett av våra in-house team, i vårt öppna kontorslandskap eller hos någon av våra kunder. Vissa av våra kunder tillåter delvis distansarbete. Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter Du kommer att möta människor som bryr sig. Inte bara om projektet och tekniken, utan också om varandra. Vi gör det tillsammans - det är så vi tar oss framåt.
Ägarskap över system eller delsystem och säkerställande av att uppsatta mål uppfylls.
Samordning mellan projekt och olika expertisområden.
Driva produktutveckling från koncept till slutleverans med fokus på innovation och kvalitet.
Fungera som teknisk rådgivare för kunder och säkerställa att deras behov tillgodoses.
Ständigt förbättra processer och metoder för ökad effektivitet och kvalitet i projekt.
Kvalifikationer Du är en person som tycker om att dela med dig av dina kunskaper samtidigt som du självständigt kan driva ditt eget arbete framåt. Utöver dina personliga egenskaper behöver du ha följande:
Kandidatexamen eller magisterexamen i maskinteknik eller motsvarande områden
Erfarenhet av att arbeta som mekanikkontruktör, inom konstruktion och produktutveckling
Erfarenhet av validering och verifiering av tekniska system och produkter.
Goda kunskaper i CAD och PDM-system
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Erfarenhet av arbete inom försvarsindustrin är meriterande.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Linköping, Ågatan 14. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-03-15. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paola Banegas, Talent Acquisition Lead. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
