Systemingenjör inom Information Assurance
2025-12-17
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Saab Surveillance erbjuder en spännande och variationsrik miljö där vi tillsammans utvecklar och inför trygga och hållbara IT-lösningar som stöttar vår produktutveckling. Du bidrar genom att vara delaktig i hela lösningsprocessen - från krav och design till test, verifiering och dokumentation.
Avdelningen Information Assurance söker nu en ingenjör inom IT-säkerhet. Vi växer och står inför nya teknikskiften, vilket gör att vi vill stärka teamet med dig som vill utvecklas tillsammans med oss.
Som IA Specialist hjälper du verksamheten att se till att våra regulatoriska och tekniska IT-säkerhetskrav hanteras på ett strukturerat sätt i våra produkter. Du arbetar både i designfasen och genom hela ackrediteringsprocessen mot kund.
I en stor organisation som Saab får du möjlighet att samarbeta med olika delar av verksamheten och bidra i flera teknikområden. Resor mellan våra kontor kan förekomma. Arbetet bedrivs ofta i projektform där du blir en viktig del av teamet.Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Vi söker dig som är nyfiken, öppen och trivs med att samarbeta för att hitta hållbara lösningar. Du har lätt att växla mellan helhetsperspektiv och detaljer, och du uppskattar att arbeta strukturerat i en miljö som förändras över tid.
Som person är du analytisk, kommunikativ och värdesätter ordning och tydlighet i ditt arbete. Du tycker om att utforska ny teknik och ta dig an komplexa frågor tillsammans med andra. Du delar gärna med dig av kunskap, söker kontinuerlig utveckling och bidrar till en positiv säkerhetskultur genom att stötta verksamheten i både projekt och utbildningsinsatser.
Kravsättande färdigheter:
*
Relevant akademisk examen inom IT-säkerhet eller motsvarande erfarenhet
*
Grundläggande kunskaper i design och implementation av IT-lösningar
*
Förmåga att skapa goda samarbeten med olika intressenter
*
Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt
*
Intresse för arbete inom försvarsindustrin
*
Erfarenhet av varierande teknikmiljöer
Meriterande färdigheter:
*
Fördjupad utbildning inom data- eller IT-säkerhet
*
Kännedom om regelverk som: ISO 27001, KSF/ISM och NIST
*
Utbildning inom penetration testning
*
Kunskap inom programvaruutveckling och Linux-miljöer
Övriga förutsättningar:
*
Arbetet har placering i Göteborg
*
Flexibelt arbete är i viss mån möjligt
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Befattningen, där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering, kommer medföra krav på svenskt medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
