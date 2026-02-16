Systemingenjör inom accesskontroll och inbrottslarm
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemingenjör med inriktning mot accesskontroll och inbrottslarm. Du blir en del av en avdelning som arbetar med framtagning och vidareutveckling av automations- och säkerhetssystem för farkoster. Rollen passar dig som arbetar strukturerat, snabbt sätter dig in i komplexa frågeställningar och driver arbetet mot uppsatta mål tillsammans med andra.
ArbetsuppgifterArbeta med systemarbete inom accesskontroll och inbrottslarm
Ta fram och utveckla systemdesign, inklusive ritningsunderlag och tillhörande dokumentation
Designa elsystem kopplade till säkerhets- och automationslösningar
Bidra till förbättringar och vidareutveckling av befintliga system
KravMinst 3 års erfarenheter av systemarbete inom accesskontroll och inbrottslarm
Erfarenhet av design av elsystem
Erfarenhet av systemdesign och arbete med ritningsunderlag
God förmåga i muntlig och skriftlig framställning på svenska och engelska
