Systemingenjör för analys, test och utveckling av tekniska system
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du en analytisk person som drivs av nya utmaningar? Vill du arbeta med avancerad teknik som gör skillnad för Sveriges säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi söker en systemingenjör för utveckling och utvärdering av tekniska system.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Du får som systemingenjör på FOI arbeta i spännande projekt som spänner över hela kedjan - från generering av koncept, realisering och utvärdering - av komplexa tekniska system.
Du kommer bland annat att:
Analysera och utvärdera avancerade tekniska system
Arbeta med virtualiserade miljöer och andra moderna lösningar för prov och försök
Utveckla simuleringsmiljöer som möjliggör framtidens systemtestning
Bidra med systemförvaltning, -administration och -drift
Utveckla och arbeta med informations- och kommunikationsteknik
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete och kunskapsutbyte är i fokus. Du får också möjlighet att arbeta i gränslandet mellan forskning, teknik och försvarsnytta. Det förekommer resor i tjänst för att kunna genomföra studier, ha möten med uppdragsgivare och delta vid konferenser.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Sociotekniska system som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik i Linköping. Vi arbetar i nära samverkan med våra uppdragsgivare, främst försvarsmyndigheter och civila krisberedskapsorganisationer för att stärka deras förmåga att utveckla, anskaffa, hantera och värdera komplexa system.
Vi arbetar projektbaserat och vår forskning baseras på litteraturstudier, experiment, fältstudier, fallstudier och aktionsforskning. Det mer tillämpade arbetet innebär att utveckla och utvärdera koncept, prototyper och produkter, ibland tillsammans med de tänkta användarna i den faktiska användningsmiljön. En stor del av våra uppdrag kräver ett explorativt angreppssätt för att kunna utveckla kunskap om framtida lösningar.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Civilingenjörs- eller masterexamen inom datateknik eller datavetenskap, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som FOI bedömer likvärdig
Goda programmeringskunskaper
God vana av både Unix och Windows
God vana av att arbeta med virtualiserade system
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi söker en analytisk person med ett undersökande sinne och förmågan att identifiera alternativa lösningar. Du behöver ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta tvärvetenskapligt tillsammans med experter från andra kunskapsområden. Du förväntas vara självgående och kunna ta dig an nya arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du även har:
Hög teknisk kompetens inom t.ex. nätverksteknik, signalskydd, systemintegration och utveckling av mikrotjänster
Flerårig arbetslivserfarenhet eller dokumenterat goda studieresultat
Militär bakgrund eller erfarenhet från försvardomänen
Fördjupad kunskap inom specifika system, språk eller program kopplade till informations- och kommunikationsteknik
Aktuell erfarenhet avseende taktiska ledningsstödsystem
Tidigare erfarenhet från FOI genom t.ex. arbete eller examensarbete.
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 8 april 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Niklas Hallberg. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
