Systemingenjör Flygbasmateriel
Försvarsmakten / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-03-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Är du intresserad av en civil tjänst i Försvarsmakten? Vill du vara med och bygga upp Sveriges kris- och krigsförmåga? Nu har vi en plats för dig - flygteknisk enhet rekryterar en Systemingenjör med inriktning Flygbasmateriel.
Flygtekniska enheten 24. Flygsystemsektion (FSS)
Flygsystemsektion (FSS) ansvarar för ledning fortsatt luftvärdighet (LFL) som motsvaras av det civila Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). FSS ansvarar även för motsvarande regelverk inom flygbasmateriel och flygsäkerhetsmateriel. Flygsystemsektionen inkluderar verksamhetsnära ingenjörer, planeringsingenjörer, materielplanerare och handläggare teknisk bokföring. Sektionen är en del av flygoperatörens tekniska organisation som funktionsleds av central teknisk chef. Du stödjer sektionens alla uppdragsområden över tid och helikopterskvadrons uppdrag i stort.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker nu en systemingenjör flygbasmateriel. Systemingenjören är länken mellan förband och Teknisk Chef Materielsystem (TCM) avseende tekniskt systemstöd och avvikelsehantering. Tjänsten innebär att säkerställa tillgängligheten av godkända underhållsdata samt att instruktionerna överensstämmer med verkligheten. Analysera återkommande fel och sammanställa underlag för förbättringar och materialförändringar. Systemingenjören har god kontakt till brukare och verkstad. Brukare och verkstad rapporterar fel och avvikelse som systemingenjören sammanställer och utreder. Flygbasmateriel innefattar Fälthållning, Klargöring, Räddning, Drivmedel och Lasthantering med tillhörande utrustning och fordon.
Som anställd i Försvarsmakten har du fysiska krav att upprätthålla och tre timmar per arbetsvecka ska läggas på fysisk träning.
KRAV
Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med teknisk inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant, eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Erfarenhet och kunskap om fordon/arbetsfordon.
• Kunna utrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort (manuell växellåda).
• God datorvana.
Vi ser gärna att den sökande är strukturerad, analytisk och samarbetsorienterad. Du ska ha förmåga att självständigt driva frågor inom arbetsområdet. God förmåga att skriftligt rapportera, dokumentera och utföra undersökningar och bedömningar av flygbasmateriel. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Eftergymnasial ingenjörsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet och kunskap om specialfordon, såsom fälthållningsfordon, tankbilar eller räddningsfordon.
• C/CE-kort.
• Aktuell och relevant erfarenhet av driftuppföljning och underhåll.
• Erfarenhet av arbete inom systemsäkerhet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Linköping, Malmslätt. Tjänsteresor kan förekomma, såväl nationellt som internationellt.
Anställningsförhållande: Civil anställning.
Tillträdesdatum: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Upplysningar kring tjänsten kan lämnas av Per Randell som kan nås via växel 013-28 30 00.
Fackliga företrädare
SACO: Suzanne Ericsson
SEKO: Urban Hellqvist
OFRS: Christoffer Willers
OFRO: Mats Häggström
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 013-28 30 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-07. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9825526