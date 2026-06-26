Systemingenjör
Syntronic Aktiebolag / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-26
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Vi söker systemingenjörer som trivs med hela utvecklingskedjan, från att konkretisera nya idéer och definiera systemkrav till att verifiera lösningar och lösa komplexa problem i labbmiljö.
Vi tror att systemingenjörerna hos oss drivs av att förstå helheten, är bra på att omsätta behov till tekniska lösningar och får avancerade system att fungera i praktiken. Välkommen att bli en del av Syntronic!
Som systemingenjör hos oss kommer du bland annat:
Arbeta med utmanande projekt åt krävande kunder
Utveckla nya produkter eller tekniska lösningar som effektiviserar för våra kunder.
Definiera arkitekturer, gränssnitt samt att specificera funktionella- och prestanda- och regulatoriska krav tills en färdig produkt eller teknisk lösning presenteras
Omsätta behov och funktionella krav till väl definierade systemkrav som ligger till grund för design, integration och verifiering av komplexa system och produkter.
Uppdragen spänner från tidiga koncept- och förstudiefaser till utveckling av kommersiella serieprodukter.
Vi tror på styrkan i samarbete och värdesätter det dagliga utbytet av kunskap och idéer. Därför utgår vårt arbete främst från kontoret, där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för både utveckling och framgång – när du inte arbetar ute hos någon av våra kunder.
Vi söker dig som:
Har en civilingenjörsutbildning inom Elektro, Data, Teknisk Fysik eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet som systemingenjör
Genomfört ett antal kommersiella kundprojekt inom inbyggda system i en systemledande roll
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-06-26Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar strukturerat och har förmåga att planera, prioritera och driva arbetet framåt på ett effektivt sätt. Rollen kräver ett tydligt tekniskt ledarskap, där du kommunicerar väl, bygger förtroendefulla relationer och skapar goda förutsättningar för samarbete.
Du tar initiativ, bidrar med engagemang och driv samt strävar efter att kontinuerligt utveckla både arbetssätt och resultat. Med ett starkt teknikintresse motiveras du av att arbeta i en teknikintensiv miljö där utveckling och innovation står i fokus.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1/9. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas eller förändras innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966183-2072867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic Aktiebolag
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Syntronic (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9980736