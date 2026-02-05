Systemingenjör
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Vi söker passionerade teknikexperter. Trivs du i en dynamisk arbetsmiljö där innovation är del av vardagen? Då kan den här rollen vara något för dig.
Din roll
Inom Systems Engineering ser vi till att komplexa system fungerar, med hög tillförlitlighet och under lång tid. Våra kunder finns ofta inom flyg, försvar, fordon eller järnväg och våra uppdrag är kopplade till kravteknik, systemsäkerhet, underhållsanalys och teknisk projektledning. Vi hjälper våra kunder att nå framgång i utvecklingsprojekt!
För att kunna anta denna utmaning behöver du vara självgående och med ett stor personligt engagemang. Framför allt behöver du vara nyfiken och ständigt vilja söka efter bättre lösningar på tekniska problem. Du behöver du inte ha alla svar men förmågan och modet att ställa de rätta frågorna är en förutsättning för att axla den här rollen. Publiceringsdatum2026-02-05Profil
Etteplan växer vilket gör att vi behöver olika typer av individer och kompetenser. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och söker dig som vill utvecklas som ingenjör. Du är en person som tycker om att ta sig an nya utmaningar, har en positiv attityd och gillar att ta ansvar. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift, samt är svensk medborgare.
För att möta förväntningarna i din roll som systemingenjör ser vi att du:
- Är utbildad civilingenjör eller högskoleingenjör.
- Förstår kravens betydelse för ett lyckat utvecklingsprojekt och är intresserad av framtagning kravspecifikationer.
- Har några års erfarenhet av roller såsom kravanalytiker eller som teknisk projektledare för system med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.
Det är meriterande är om du har kunskap om metoder inom området Systems Engineering i enlighet med standarderna ISO/IEC 15288 eller 29110.
Att vara konsult hos Etteplan
Som senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande, så avvakta inte med din ansökan. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
