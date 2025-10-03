Systemförvaltare till Servicecenter Ekonomi
2025-10-03
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Servicecenter Ekonomi är en del av Sundsvalls Kommuns Servicecenter. Vi arbetar koncerngemensamt och ansvarar för att förvalta, utveckla och tillgängliggöra digitala tjänster och IT-stöd som bidrar till en effektiv och modern ekonomiadministration. Vi söker nu en systemförvaltare till vårt standardsystem Raindance som används av Sundsvalls Kommun och de kommunala bolagen. Du blir en del av Servicecenter Ekonomi där du tillsammans med två systemadministratörer arbetar för att stödja och utveckla en viktig funktion inom Sundsvalls kommuns Servicecenter.

Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare ansvarar du för förvaltning och utveckling av Raindance. Du leder och, planerar funktionens arbete samt följer upp uppdrag, och driver förbättringar tillsammans med systemadministratörerna. Tillsammans säkerställer ni att systemet fungerar som det ska och att det ständigt utvecklas med användaren och ökad digitalisering och automatisering i fokus.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Felsökning och användarsupport i informationssystem.
* Planering och genomförande av systemuppgraderingar, förbättringsaktiviteter och underhåll.
* Hantering av användarbehörighet enligt säkerhetsrutiner.
* Dokumentation, rapportering och framtagning av användarstöd.
* Analys och förbättring av system utifrån prestanda och användarbehov.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning inom IT och systemförvaltning eller med några års relevant erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Du har några års erfarenhet av arbete inom systemförvaltning. Tjänsten kräver god förmåga att utrycka sig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av systemförvaltning av system inom ekonomi- eller businessintelligence.
* Erfarenhet av leverantörsstyrning.
* Erfarenhet av att leda utvecklingsuppdrag eller projekt.
* Grundläggande kunskap om ekonomiska processer och begrepp.
Som person är du strukturerade med god förmåga att planera och organisera ditt arbete, samtidigt som du aktivt bidrar till att bygga och upprätthålla strukturer i processer, rutiner och dokumentationer. Du tar egna initiativ och driver frågor framåt med tydligt fokus på lösningar.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Din analytiska förmåga hjälper dig att att identifiera och förstå problem, och du har en kreativ sida som ser möjligheter till förbättringar som gynnar både verksamheten och användarna.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
