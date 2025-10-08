Systemförvaltare till Redovisningsenheten
2025-10-08
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning i kommunen. Vi bidrar till att visioner och politiska beslut blir verklighet. Vi är cirka 275 medarbetare med specialistkunskaper inom bland annat ekonomi, inköp, HR, kommunikation, utveckling och förvaltning, digitalisering, juridik, platsutveckling och trygghets- och säkerhetsfrågor.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en systemförvaltare som vill vara med och utveckla Botkyrka kommuns ekonomisystem och bidra till effektiva och kvalitetssäkra processer inom redovisning.
I kommunen arbetar vi enligt PM3-modellen för att skapa struktur och kvalitet i vårt förvaltningsarbete.
Du blir en del av systemgruppen där du samarbetar med objektsledare och systemförvaltare.
Tillsammans utvecklar ni systemstödet för kommunens förvaltningar och bidrar till stabilitet, kvalitet och effektivitet i hela redovisningsprocessen.
Rollen innebär ett varierat arbete där du växlar mellan systemadministration, analys, förbättringsarbete och nära samverkan med enheten, förvaltningarna och externa leverantörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- förvalta och vidareutveckla ekonomisystemen Unit4 ERP och budget- och prognosverktyget (Visma BoP)
- administrera behörigheter, roller och säkerhetsinställningar
- analysera och omvandla verksamhetens behov till systemförbättringar
- stödja användarna med systemstöd vid bokslut, rapportering och uppföljning
- delta i utvecklingsarbete kopplat till digitalisering och AI-lösningar inom redovisning.
Ekonomisystemet hanterar kommunens fakturering och utbetalningar samt har många integrationer till förvaltningarnas försystem.
Som systemförvaltare har du en central roll i att utveckla och säkerställa kommunens systemstöd inom ekonomi och redovisning. Genom ditt arbete skapar du förutsättningar för hållbara processer, säkra rutiner och effektiva flöden i hela organisationen.
Vi erbjuder dig
systemförvaltning. Enheten består av tre grupper: redovisningsgruppen, systemgruppen samt kundreskontra och kassa/bank. Tillsammans bidrar vi till effektiva och kvalitetssäkra ekonomiprocesser och driver utvecklingen inom kommunens ekonomiområde. Just nu befinner vi oss i en spännande fas med upphandling av ett nytt budget- och prognosverktyg samt ett ökat fokus på digitalisering och automatisering.
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll genom kontinuerligt lärande och samarbete med kompetenta kollegor. Vi värdesätter engagemang, ansvarstagande och öppen dialog och erbjuder en arbetsmiljö där du kan påverka och bidra med dina idéer. Här finns även möjlighet till flexibilitet i arbetssätt och distansarbete vissa dagar.
I Botkyrka kommun arbetar vi tillsammans för att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare bidrar till samhällsnytta och långsiktig utveckling.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi eller systemvetenskap, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom flerårig erfarenhet av arbete med systemförvaltning och redovisning. Du har tidigare arbetat med affärssystem inom ekonomi och redovisning och har erfarenhet av att driva utvecklings- eller förbättringsarbete i nära samarbete med både verksamhet och IT.
Övriga krav:
- Erfarenhet av att arbeta i affärssystemen Unit4 ERP.
- Flerårig erfarenhet av arbete med redovisnings- och ekonomiprocesser.
- Erfarenhet av att översätta verksamhetsbehov till systemkrav eller systemlösningar.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta i budget- och prognosverktyg, till exempel Visma BoP.
- Erfarenhet av att använda eller utvärdera AI-lösningar inom redovisning eller ekonomistyrning.
- Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
Som systemförvaltare hos oss behöver du vara strukturerad och noggrann i ditt arbete. Rollen innebär ansvar för både behörigheter, systeminställningar och dokumentation, vilket kräver att du planerar och följer upp ditt arbete på ett systematiskt sätt. Du är analytisk och har förmågan att förstå och tolka komplexa ekonomiprocesser och översätta dem till fungerande systemlösningar. Din förståelse för samband mellan teknik och verksamhet hjälper dig att se helheten och fatta välgrundade beslut.
Eftersom rollen innebär nära samarbete med verksamheten och externa leverantörer behöver du vara samarbetsorienterad och trivas i en roll där dialog och gemensamt problemlösande är centralt för att lyckas.
Vi ser också att du är kreativ och nyfiken på hur digitalisering och AI kan bidra till utveckling. Du vågar tänka nytt och hitta praktiska lösningar som gör processerna mer effektiva och användarvänliga, alltid med kvalitet och verksamhetens behov i fokus. Ersättning
Månadslön
