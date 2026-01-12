Systemförvaltare/objektsledare
2026-01-12
Är du redo att bygga framtiden med oss i Piteå?
Är du redo att bygga framtiden med oss i Piteå?

Piteå är i tillväxt och du kan vara en del av denna spännande resa genom rollen som systemförvaltare/objektsledare hos oss på Socialtjänsten. Vi söker dig som vill bidra till en hållbar och modern socialtjänst genom att utveckla och förvalta våra verksamhetssystem. Välkommen med din ansökan!

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en del av Avdelning verksamhetsstöd inom Socialtjänsten. Vi strävar efter att vara ett strategisk, pålitligt och värdeskapande stöd till övriga verksamheter inom Socialtjänsten. Vi arbetar med ett tillitsbaserat ledarskap där du kommer att kunna bidra till både avdelningens, Socialtjänstens och Piteås utveckling.
Du kommer i huvudsak att arbeta med att:
• Säkra en sammanhållen förvaltning av vårt verksamhetssystem Combine och dess närliggande system.
• Säkerställa förvaltningsorganisationen och bidra till utveckling av system och processer tillsammans med övriga roller som objektsspecialister, superanvändare, ledning och användare i verksamheterna.
• Samordna verksamheterna i hantering av arbetsprocesser kopplat till verksamhetssystemet, att vara länken mellan system och verksamhet. I dagsläget kommer huvudfokus vara att stötta i att förändrade arbetsprocesser utifrån nya Socialtjänstlagen och system- och processtöd i Combine hänger ihop
• Kompletterande uppdrag som t.ex. implementering av socialtjänstdataregisterlagen, implementering av systemstöd rörande individuell systematisk uppföljning, stöd vid e-tjänstutveckling
• På sikt allt eftersom behovet kring Combine minskar kan andra uppdrag kring förvaltning av välfärdsteknik med tillhörande processer komma att ingå i denna rollKvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom systemförvaltning, annat relevant område eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Alternativt har du förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet.
Du har tidigare erfarenhet av liknande arbete, gärna inom en större organisation och gärna erfarenhet av att ha arbetat inom socialtjänst.
Du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar och driver dina frågor framåt. Du har ett strategiskt förhållningssätt där du ser till hela verksamhetens bästa och är bra på att leda och motivera andra för att nå gemensamma mål.
Vi söker dig som trivs med att jobba nära verksamheten, du förstår utmaningar och hittar förbättringar både rörande arbetsprocesser och olika tekniska lösningar. Du har en god kommunikativ förmåga oavsett om du pratar med verksamhetsnära medarbetare eller leverantörer av tekniska lösningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer om tjänsten
• Omfattning: Tillsvidareanställning på heltid.
• Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
• Arbetstid: 8-17 måndag-fredag. Möjlighet till flextid.
• Förmåner: Läs mer om vilka förmåner Piteå kommun erbjuder via länkarna nedan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
- Move to Piteå Ersättning
