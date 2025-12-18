Systemförvaltare BI till Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun, Kommunledningsförvaltningen / Datajobb / Oskarshamn Visa alla datajobb i Oskarshamn
2025-12-18
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun, Kommunledningsförvaltningen i Oskarshamn
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Ekonomiavdelningen med sina 13 medarbetare har ett kärnuppdrag att stödja kommunens politiker, chefer och medarbetare så att de kan leverera välfärd till våra kommuninnevånare. Nu söker vi dig som är intresserad av system, ekonomiska data samt processer och som vill bidra till en god utveckling av BI och systemförvaltning inom Oskarshamns kommun.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Oskarshamns kommun söker en systemförvaltare BI med ekonomitänk, med ansvar för förvaltning och utveckling av kommunens uppföljningsverktyg Qliksense samt systemförvaltning av Proceedo. Tjänsten riktar sig till dig som har ett intresse för ekonomisk data och vill arbeta med både löpande systemförvaltning och BI-utveckling.
I rollen som systemförvaltare BI har du ett övergripande ansvar för Qliksense kommunens BI-verktyg samt bidrar till utveckling och systemförvaltning av kommunens inköpssystem Proceedo. Arbetet omfattar framtagande/utvecklande av rapporter och beslutsunderlag samt daglig systemförvaltning med fokus på att säkerställa fungerande processer.
Tjänsten ställer krav på god förståelse för ekonomiska flöden, rapportering, kontering och uppföljning, vilket förutsätter kunskaper inom ekonomi. Du arbetar kontinuerligt med förbättringar och vidareutveckling av systemstöd för att möta verksamhetens behov.
Arbetet med Qliksense innebär ett nära samarbete med medarbetare inom ekonomiavdelningen, kommunens IT-avdelning samt systemansvariga i verksamheterna.
Du förväntas ha en god analytisk förmåga och kunna identifiera förbättringsområden som bidrar till effektivare ekonomiska processer och rutiner.
Som systemförvaltare BI ingår även systemförvaltning av inköpssystemet Proceedo, vilket sker i nära samarbete med kommunens strategiska inköpare. Tjänsten är placerad på ekonomiavdelningen och du rapporterar till ekonomichefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara en del i vår utvecklingsresa framåt och via ett kvalitetsmedvetet förhållningssätt utför dina arbetsuppgifter på ett omdömesfullt och självgående sätt. Du besitter god samarbetsförmåga och kan tydligt förmedla ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Som person visar du mognad, är stabil och kreativ.
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom systemförvaltning eller ekonomi, alternativt arbetslivserfarenhet inom ekonomi / systemförvaltning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete av utveckling inom Business Intelligence-verktyg såsom Qliksense eller Power-BI.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet från större personalsystem såsom Personec P
• kunskap & erfarenhet från större e-handelssystem såsom Proceedo
• kunskap gällande integrering med API:er
• kunskap gällande SQL
• erfarenhet från arbete inom politiskt styrd organisation
Det är även viktigt för oss att våra medarbetare kan identifiera sig med vår värdegrund i Oskarshamns kommun, den kan du läsa mer om på kommunens hemsida här: https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/arbeta-och-bo-i-kommunen/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/#box-20734.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o
Anställningen är tillsvidare men kan inledas med provanställning i sex månader.
Löpande rekrytering kan komma att tillämpas, välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295804". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Ekonomichef
Fredrik Thunberg fredrik.thunberg@oskarshamn.se 010-35 60 000 Jobbnummer
9651115