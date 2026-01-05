Systemförvaltare
Karlstads Bostads AB / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-01-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads Bostads AB i Karlstad
Karlstads Bostads AB, KBAB, ägs av Karlstads kommun. Vi äger och förvaltar cirka 7 800 lägenheter och lokaler i Karlstad. Vi är cirka 120 medarbetare som arbetar efter visionen "Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna". Förutom professionalism, delaktighet och engagemang värdesätter vi jämställdhet och mångfald och de kvaliteter det tillför arbetslivet. Läs gärna mer om oss på kbab.se.Publiceringsdatum2026-01-05Beskrivning
Vi söker en driven och tekniskt kunnig systemförvaltare som vill ta ansvar för drift, utveckling och säkerhet i våra styr- och övervakningssystem.
Hos oss får du möjlighet att driva hur vi arbetar med digitalisering, uppkoppling och energieffektivisering, samtidigt som du bidrar till stabil och säker drift för framtidens fastighetsförvaltning. Är du rätt person för oss?
Rollen som systemförvaltare tillhör avdelningen Verksamhetsstöd och enheten IT- och digitalisering. Hos oss på KBAB får du ta del av en spännande verksamhet och jobba tillsammans med många kompetenta medarbetare. Vår arbetsplats finns centralt i Karlstad där vi erbjuder en fin arbetsmiljö i moderna lokaler. Dina arbetsuppgifter
Som systemförvaltare ansvarar du för att förvalta och vidareutveckla KBAB:s styr- och övervakningssystem. I rollen säkerhetsställer du drift, dokumentation och säkerhet. Du arbetar för att mätdata håller hög kvalitet, god struktur och är lättillgänglig. Arbetet innebär även att se till att nya anläggningar kopplas upp och överlämnas korrekt, samt att ta fram standarder för både styrsystem och uppkoppling i våra fastigheter. I ny- och ombyggnadsprojekt fungerar du som kravställare med ansvar för frågor som rör styr och övervakningssystemet. Du stöttar löpande våra fastighetstekniker vid systemrelaterad felsökning, vilket bidrar till en säker och stabil drift.Kvalifikationer
Som person är du strukturerad och planerar, organiserar samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Noggrannhet präglar ditt arbetssätt och inget lämnas åt slumpen. Du är öppen för att lära nytt, flexibilitet och prestigelöshet vilket gör att du anpassar dig till förändrade arbetssätt. Genom gott samarbete och lyhördhet bidrar du till att bygga goda relationer.
Vi söker dig med en eftergymnasial teknisk utbildning alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta i IT-system och har tidigare arbetat med styr- och övervakningssystem inom fastighet, energi eller industri. Det är meriterande om du har erfarenhet av Citect SCADA eller annan överordnad SCADA-/BMS-plattform inom fastighet, energi eller industri. Du har mycket god förståelse för systemuppbyggnad och hård- och mjukvara. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska, tal och skrift, samt B-körkort.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Bostads AB
(org.nr 556041-7916) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alex Drufva 054-5407538 Jobbnummer
9668529