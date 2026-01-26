Systemansvarig på Grundskoleförvaltningen
2026-01-26
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Grundskoleförvaltningens kärnverksamhet är utbildning inom grundskolan, anpassad grundskola samt fritidshemsverksamhet. Inom organisationen finns även ansvar för kost, lokalvård och vaktmästeri. I Borås Stad finns det 39 kommunala grundskolor. Vi har 48 skolenheter varav fyra är anpassade grundskolor med totalt 12 000 elever och 2800 medarbetare. I den här rollen tillhör du Grundskoleförvaltningens IT och digitaliseringsenhet där det ingår IT-samordning för de administrativa systemen samt samverkan med verksamhetsutvecklare IT och IKT-utvecklare.
Systemansvarig på Grundskoleförvaltningen

Dina arbetsuppgifter
Som systemansvarig arbetar du både strategiskt och operativt med olika systemrelaterade frågor. Du kommer arbeta nära förvaltningens chefer och medarbetare som är ute i verksamheterna och det förväntas att du är lyhörd och konsultativ inför de behov som finns. Du är länken mellan förvaltningen och samarbetspartners inom IT och stadens centrala förvaltning. I rollen ingår även att leda och samordna både mindre och större grupper i utbildnings- och supportsituationer, exempelvis vid utbildningar, workshops och informationsinsatser kopplade till våra system. Du är delaktig och företräder Grundskoleförvaltningen vid för rollen relevanta upphandlingar, avtalsfrågor, riskanalyser m.m. I detta arbete deltar du också i stadens nätverk för systemfrågor. En stor del av ditt arbete är att vara förvaltningens objektspecialist och ansvara för de administrativa systemen för elevregistret, schemasystem och fritidshem.
Som systemansvarig kommer du driva både större och mindre projekt inom förvaltningen men även delta i förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt. Du projektleder och driver digitala förändringar, ger stöd och service samt utbildar nyckelpersoner i förvaltningens verksamheter när det gäller våra verksamhetsnära system. Tjänsten innebär även löpande drift, support och stöd till verksamheterna.
Övrig information
Kvalifikationer
Du som söker har en eftergymnasial utbildning gärna inom data- och systemvetenskap eller informatik alternativt flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet som vi bedömer som relevant för tjänsten. Du får gärna ha arbetat med innovationsarbete, uppföljning och styrning av verksamhet på strategisk nivå i en större organisation. Arbetslivserfarenhet från kommunal eller annan myndighet är önskvärd. Du är kommunikativ och trivs i situationer då du skall hålla i utbildningar och andra presentationer.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning och det är meriterande om du genom erfarenhet har skaffat dig förståelse för beställarrollen i offentlig verksamhet.
Du har lätt för att förstå och ta till dig nya digitala lösningar, ser möjligheterna som dessa erbjuder och har pedagogisk förmåga att förmedla den kunskapen till andra. Kommunikation på olika sätt är en stor del av arbetet vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Som person är du professionell, ansvarstagande, strukturerad, leveranssäker och trivs både med att arbeta självständigt och i team med andra. Du behöver besitta en förmåga att hantera komplexa situationer och lösa problem tillsammans med andra. Likväl behöver du med skicklighet, kunna göra analyser utifrån vilka du kan prioritera, avgränsa och fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
