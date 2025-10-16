Systemanalytiker med fokus på projektledning
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du vara med och driva utvecklingsprojekt som stärker Sveriges säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-10-16Om tjänsten
Du blir som systemanalytiker med projektledningsinriktning en centralpunkt i våra projekt. Tjänsten innebär att ha en nära kontakt med våra uppdragsgivare, inklusive militär personal, och det är viktigt att kunna omsätta deras behov till inriktning av forskning och utveckling. Du förväntas ha en god förmåga att dokumentera och presentera resultaten skriftligt såväl som muntligt på både svenska och engelska. Du kombinerar teknisk analys med förmågan att organisera och driva framgångsrika samarbeten.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Planera, organisera och leda forsknings- och utvecklingsprojekt
Medverka i forskning och utveckling
Säkerställa att resultat erhålls i tid och med hög kvalitet
Utgöra en länk mellan forskare, tekniska specialister och uppdragsgivare
Bidra till utvecklingen av metoder och arbetssätt inom projektledning
Du blir en del av en arbetsmiljö där teamarbete, kunskapsutbyte och utveckling står i centrum. Du får också möjlighet att arbeta i gränslandet mellan forskning, teknik och försvarsnytta. Det förekommer resor i tjänsten för genomförandet av studier, möten med uppdragsgivare och medverkan vid konferenser
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Sociotekniska system som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik i Linköping. Vi arbetar i nära samverkan med våra uppdragsgivare, främst försvarsmyndigheter och civila krisberedskapsorganisationer för att stärka deras förmåga att utveckla, anskaffa, hantera och värdera komplexa system. Vi arbetar projektbaserat och vår forskning baseras på litteraturstudier, experiment, fältstudier, fallstudier och aktionsforskning. Det mer tillämpade arbetet innebär att utveckla och utvärdera koncept, prototyper och produkter, ibland tillsammans med de tänkta användarna i den faktiska användningsmiljön. En stor del av våra uppdrag kräver ett explorativt angreppssätt för att kunna utveckla kunskap om framtida lösningar.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen, teknisk masterexamen eller utbildning som FOI bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet av att leda forsknings- eller utvecklingsprojekt
God teknisk förståelse och analytisk förmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
För att lyckas i denna tjänst ser vi att du har en stark samarbetsförmåga samt kan arbeta tvärvetenskapligt tillsammans med experter från olika kunskapsområden. En stor del av arbetet avser projektledning, vilket förutsätter att du är driven, flexibel och har en helhetssyn. Du förväntas vara självgående och kunna ta dig an nya arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är en fördel om du även har:
Ledarskapsutbildning eller dokumenterad ledarskapserfarenhet
Bakgrund från försvarsdomänen
Kunskap inom ekonomi, projektplanering eller offertarbete
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 9 november 2025.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Charlotte Stenius. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
