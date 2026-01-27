Systemadministratör till Saab!
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
Saab söker nu en driven systemadministratör som vill vara med och påverka morgondagens teknologier. Här får du chansen att jobba med ett flertal kommersiella programvaror som används för avancerade beräkningar, analyser och simuleringar inom hållfasthet, aerodynamik, elektromagnetism m.m. Du kommer att vara en viktig kugge i hela processen, från utveckling och implementering till förvaltning och support.
Tillsammans med ditt team kommer du bl.a. att:
• Installera, konfigurera och uppdatera programvaror i Windows och Unix/Linux-miljöer.
• Hantera drift, felsökning, licenser, systemdokumentation samt vara delaktig i effektiviseringsprojekt.
• Ge support till användare och till viss del vara den tekniska kontakten mot leverantörer.Profil
För rollen söker vi dig som:
• Har en utbildning inom systemvetenskap eller motsvarande.
• Har goda kunskaper i Windows och Unix/Linux.
• Är en lagspelare med ett brinnande intresse för IT och en vilja att lära dig nya saker.
• Är serviceinriktad, framåt och har god organisatorisk förmåga.
Ansökningsförfarande
Detta är initialt ett konsultuppdrag med goda möjligheter till förlängning och på sikt kan anställningen eventuellt övergå till Saab. Start är planerad till mars. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan!
