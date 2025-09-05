Systemadministratör Till Idata
Har du erfarenhet inom IT-drift och vill arbeta brett med drift, support och utveckling? Hos IDATA får du en nyckelroll i ett samhällsviktigt företag med familjär kultur, teknisk bredd och goda möjligheter att påverka. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
IDATA är en ledande aktör inom utskickstjänster och en viktig del av samhällskritisk infrastruktur. Kunderna finns i många olika branscher, med majoriteten inom offentlig sektor. De hjälper sina kunder att producera och distribuera dokument digitalt samt via post. Med cirka 40 anställda, varav större delen på huvudkontoret i Värnamo, präglas företaget av en platt organisation, god sammanhållning och en kultur där idéer och initiativ uppmuntras.
Nu söker IDATA en systemadministratör som vill bidra till en stabil och säker IT-miljö. Rollen är bred och innefattar allt från serveradministration och felsökning till intern support och IT-inköp. Du arbetar nära IT-ansvarig och andra avdelningar, med fokus på dokumentation, förbättringsarbete och att driva teknisk utveckling i linje med verksamhetens behov.
Du erbjuds
• En kultur som tillåter alla att bidra med sina tankar och idéer
• Flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån
• Generösa förmåner, exempelvis massage och träning på arbetstid
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Hantering och underhåll av servrar i både lokal och molnbaserad miljö
• Konfigurering, felsökning och optimering av nätverkslösningar
• Installation, underhåll och livscykelhantering av datorer och arbetsplatser
• Löpande dokumentation över IT-miljöns struktur och förändringar
• Agera IT-support till interna användare
• Planering av IT-inköp tillsammans med IT-ansvarig
VI SÖKER DIG SOM
• Har en utbildning inom IT/drift, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har tidigare erfarenhet av IT-drift och är trygg i att hantera servermiljöer inom både Windows och Linux
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift, detta ska framgå tydligt i din ansökan för att vi ska hantera den
• Är van vid att arbeta med scriptspråk och kommandoradsverktyg
• Har erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
Som person är du nyfiken och anpassningsbar, med ett öga för förbättringar och en vilja att utvecklas. Du är hjälpsam och pedagogisk, och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor. Du behåller lugnet under press, prioriterar klokt och agerar med omdöme. Du är strukturerad, dokumenterar noggrant och säkerställer att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt.Övrig information
• Arbetstid: 8-17, möjlighet till flextid
• Underhållshelger förekommer ungefär 10 gånger per år, dessa planeras löpande och arbetet vid underhållsstopp kan till största delen genomföras på distans.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
