Systemadministratör för ServiceNow
2025-10-17
Tjänsten är en viktigt kugge i Riksbankens digitaliseringsresa. Riksbanken arbetar de närmaste åren med digitalisering och modernisering av sina processer. I detta ingår att etablera en förvaltning för ServiceNow plattformen. Riksbankens Avdelning för It och Digitalisering (AID) söker därför en person som kan vara med och forma den framtida förvaltningen tillsammans med införande projektet.
VI ERBJUDER DIG
Då projektet är under införandefas kommer det finnas stort utrymme att forma rutiner och processer ihop med resten av teamet kring ServiceNow. Det finns många möjligheter till utveckling inom området. Ett målbild är att bli tekniskt produktkunnig för att kunna utveckla och dema produktens möjligheter.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Rollen ansvarar för att ServiceNow-plattformen fungerar stabilt, säkert och enligt verksamhetens behov. Du kommer vara operativ specialist för konfiguration, behörigheter och incidenthantering inom plattformen. Du kommer att ingå i ett förvaltningsteam/plattformsteam som ansvarar för prioritering av utveckling och förvaltning av plattformen. Arbetet sker dels i linjen, dels i projektform och agila former. Du samarbetar nära verksamheten, interna kollegor och externa leverantörer.
Dina ansvarsområden:
• Daglig drift och administration: Säkerställa att ServiceNow fungerar stabilt och effektivt.
• Konfiguration och anpassning: Implementering och skicka in beställningar från Riksbankens IT driftleverantör.
• Incident- och problemhantering: Felsöka och lösa tekniska problem samt samarbeta med infrastruktur- och utvecklingsteam vid mer komplexa fel.
• Patch- och uppgraderingshantering: Planera och genomföra uppgraderingar av ServiceNow-plattformen.
• Skriptning och automation: Skapa och underhålla skript och automationer
• Integrationer: Underhålla integrationer från ServiceNow
• Dokumentation: Dokumentera konfigurationer, ändringar och rutiner
• Behörighetsadministration: Hantera behörigheter, roller och användarkonton.
• Samverkan: Samarbeta med systemägare/produktägare kring roadmap och prioriteringar
• Målbild: Att bli tekniskt produktkunnig för att kunna dema produktens möjligheter
Du ska ha:
• Erfarenhet av administration och konfiguration i ServiceNow eller liknande plattform.
• Grundläggande kunskap om integrationer, APIer och datamodeller.
• Förståelse för systemdrift, säkerhet och accesshantering.
• Kunskap av någon utvecklingsmodell (JavaScript, Glide API, Flow Designer, Business Rules)
• Grundläggande kunskaper i databashantering (MySql eller likvärdigt) och datamodellering.
• Mycket god svenska i tal och skrift.
• God engelska i tal och skrift.
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet eller Certifieringar i ServiceNow
• Tidigare erfarenhet som ServiceNow administratör eller annat ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av arbete i en ITIL-baserad organisation
• Erfarenhet av att hantera incidenter, problem och förändringar i en IT-organisation och mot extern supportorganisation.
• Erfarenhet av arbete i agilt arbetssätt som t.ex. scrum
• Erfarenhet av arbete med komplexa processer
MER OM DIG
Vi tror att du har högskolexamen eller har likvärdig arbetslivserfarenhet. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper då vi tror att du är lösningsorienterad och tar ansvar. För rollen Systemansvarig behöver du vara strukturerad, nogrann och analytisk med god problemlösningsförmåga. Vi vill gärna att du har god kommunikationsförmåga och har pedagogisk förmåga vid anvärdarsupport. Då vi befinner oss i en införandefas är det bra att du är kreativ och har förmåga att ta initiativ. För att trivas i rollen så tror vi att du gillar att samarbeta med både interna och externa kontakter och kan uttrycka dig tydligt både på svenska och engelska.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Omgående eller Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas
Placering: Huvudkontoret i centrala Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 2 dagar i veckan när arbetet tillåter
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 7 november. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Detta är ett heltidsjobb.
Sveriges Riksbank
(org.nr 202100-2684), http://www.riksbank.se/
Riksbanken
Georg Papp, Enhetschef +46790995600
9562454