System Product Owner
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning System- och applikationsansvarig kommer att proaktivt arbeta med att identifiera och bevaka nya möjligheter, med ett strategiskt och framåtblickande fokus. Konsulten kommer både självständigt och i olika samarbetsformer att driva initiativ som tillför värde, förbättrar systemprocesser och som främjar verksamhetens utveckling framåt. Att agera stödjande och vara behjälplig i pågående projekt samt leda mindre uppdrag inom sitt ansvarsområde ingår i uppdraget. Konsulten kommer att arbeta tillsammans med system- och applikationsansvariga samt DevOpsspecialister i ett nybildat team. Initialt kommer konsult primärt att ha ett huvudansvar för att stödja två utav leveransteamen som utvecklar applikationer i C# och React som driftas på windows, men teamet hjälps åt och säkerställer att verksamheten kan bedrivas oavsett vem som är närvarande. Teamet samarbetar även med förvaltningsledningen, verksamheten, plattforms- och infrastrukturteam samt IT-säkerhetsavdelningen.
De egenutvecklade systemen är utvecklade i C++, C# eller Python och driftas på Linux, Windows eller Kubernetes. Då verksamheten har höga säkerhetskrav arbetar vi primärt med on-prem lösningar.
För CI/CD använder vi Azure DevOps (GitLab i framtiden), Argo CD, Artifactory, JFrog Xray, SonarQube, Git. Verktyg för logghantering, monitorering och observerbarhet omfattar OP5, Prometheus, Loki och Grafana. För automatisering finns Ansible, Terraform och Helm att tillgå. Fokus i uppdraget kommer att ligga på tekniskt, koordinerande och administrativt arbete med
möjlighet till automatiseringsarbete om kompetens inom området finns. Vi förväntar oss inte att du har djup kompetens inom alla tekniker vi använder men att teamet tillsammans har det och att du har en vilja att utveckla din kompetens i de områden du inte behärskar idag.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Bidra i utformandet av den långsiktiga förvaltningsplanen
• Leda och säkerställa framdriften i större förändringsinitiativ
• Säkerställa drift av förvaltningsobjektets IT-system, inkl. incident-, problem- och changeprocesser enligt ITIL
• Hantera frågor relaterade till tekniska systemkrav och drift av systemen
• Hantera beställningar mot andra delar av IT-organisationen
• Planera, koordinera och genomföra uppgraderingar, releaser och tester
• Ansvara för dokumentation, rutiner och behörighetsstruktur
• Säkerställa efterlevnad av säkerhetskrav och regelverk
• Kontaktperson mot leverantörer och externa parter
• Kompetensspridning inom teamet och till leveransteamen
• Bistå DevOps-specialisterna i deras tekniska arbete (utifrån förmåga)
Nödvändiga färdigheter: IT-säkerhetskravOP5 powershell Python SQL-databaser Windows Server system- och applikationsansvarig minst 120p/180hp inom IT Prometheus Jira
Agila metoder
skriptprogrammering
Grafana
Loki
AzureDevops
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
