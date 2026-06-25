Synpedagog
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2026-06-25
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Syncentralen i Uppsala
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Hörsel- och synverksamheterna i Uppsala tillhör verksamhetsområde Funktionshinder i förvaltningen Nära Vård och Hälsa, Region Uppsala.
Intresserad av ett spännande arbete som synpedagog i Uppsala?
Nu har du chansen att få arbeta som synpedagog alternativt specialpedagog på Syncentralen, med placering i Uppsala.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse.
Hos oss blir du en viktig resurs och får ett stimulerande och omväxlande arbete med trevliga arbetskamrater i trivsam miljö. Du kommer att arbeta tillsammans med kuratorer, psykolog, optiker, ikt-pedagog (informations- och kommunikationsteknisk pedagog) och tekniker. Tillsammans bidrar vi till att personer med synnedsättning kan leva ett bra liv. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Tillträde sker efter överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Ditt uppdrag
Ditt ansvarsområde kommer att vara i teamet för vuxna. Vi arbetar i tvärprofessionella team där du kommer att bidra med din yrkesspecifika kompetens. Dina arbetsuppgifter innefattar kartläggning av behov, utprovning av hjälpmedel, träning, utbildning och uppföljning.
Arbetet sker i ett nära samarbete med ditt team för att ge bra rehabilitering.
Vår verksamhet
Inom Hörsel- och synverksamheterna arbetar drygt 60 personer fördelade på tre enheter; Hörcentralen, Syncentralen och Döv- och dövblindcentralen. Vi ingår i förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och är placerade i Kronparksgården, Ulleråkersområdet.
På Syncentralen arbetar vi på olika sätt för att underlätta och förbättra vardagen för den som har en synnedsättning eller är blind genom habilitering, rehabilitering och andra samverkande insatser. Detta kan till exempel innebära samtal, träning, utprovning och utbildning i användning av synhjälpmedel och deltagande i gruppverksamheter.
Vi arbetar i team, ett barn- och ungdomsteam och ett vuxenteam och totalt är vi 15 medarbetare. Alla team består av optiker, synpedagog och kurator sedan har alla teamen tillgång till psykolog, tekniker samt ikt-pedagog. Alla tre enheterna inom Hörsel- och synverksamheterna har gemensamt väntrum och en gemensam support av administrativa samordnare.
Förutom enheterna inom Hörsel- och synverksamheterna har vi ett nära samarbete med andra enheter inom vår förvaltning och med personal inom förskola, skola och bostäder samt med kommunernas syninstruktörer.
Din kompetens
Vi vill gärna att du som söker är utbildad synpedagog eller har relevant högskoleutbildning (exempelvis arbetsterapeut) med inriktning mot specialpedagogik och har erfarenhet av arbete med personer med synnedsättning. Det är bra om du har ett intresse av it och teknik.
Har du erfarenhet av att arbeta med personer med både syn- och hörselnedsättning är det ett plus.
Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga men även förmåga till självständigt arbete. Som person är du strukturerad, kreativ och öppen för olika lösningar. Du är lyhörd, lyssnande, pedagogisk och bra på att motivera andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt intresse av teamarbete. Körkort är en fördel.
Vill du veta mer?
Kontakta gärna gruppchefen för Syncentralen Johan Wickman e-post; johan.wickman@regionuppsala.se
, 018-611 67 27
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på intyg som styrker din utbildning och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Vänta inte med att söka, intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH243/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9978489