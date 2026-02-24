Swedec söker infrahandläggare
2026-02-24
Är du intresserad av att jobba med planering och nyttjande av infrastruktur och bidra till Försvarsmaktens utveckling i Eksjö garnison?
Swedec stabsenhet söker en infrastrukturhandläggare som kan driva och hålla samman fastighetsrelaterade ärenden inom förbandet. Som Infrastrukturhandläggare är du med och skapar förutsättningar för att Swedec ska kunna lösa sina uppgifter som nationellt centrum för ammunitions- och minröjning i såväl nutid som på lång sikt.
Swedec
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) är en del av Försvarsmakten och är ett nationellt kompetenscentrum för ammunitions- och minröjningsverksamhet på land samt militär söktjänst. Vår verksamhet är central för Sveriges försvar, och vi strävar efter att möta varje hot och övervinna varje utmaning. Genom utbildning, utveckling och operativa insatser skapar vi förutsättningar för ett starkare försvar och ett tryggare samhälle.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina uppgifter är att sammanhålla och driva fastighetsrelaterade ärenden såsom lokalnyttjande, drift och underhåll, anpassningar av lokaler, behovsutredningar och långsiktig planering av förbandets infrastruktur. Du utarbetar planer och behovsunderlag inför beslut och kommer att vara verksamhetens representant vid byggprojekt. Som infrastrukturhandläggare företräder du Swedec i infrastrukturärenden. Du har ett nära samarbete med garnisonens infrastrukturavdelning och samverkar med statens ägarrepresentant Fortifikationsverket.
Tjänsten innebär ofta arbete i projektform i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper och du förväntas därför kunna leda mindre arbetsgrupper. Du kommer att ha budgetansvar och samordna beställningar av tilläggstjänster. Som stabsmedlem kommer du att även att engageras i andra uppgifter som ligger inom stabens ansvarsområde.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
• Bygg- eller fastighetsinriktad eftergymnasial utbildning alternativt motsvarande arbetserfarenhet som arbetsgivaren anser relevant
• God administrativ förmåga
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort
• Goda kunskaper i Microsoft OfficeDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i befattningen ser vi att du är en ansvarsfull person med hög integritet som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är analytisk och lösningsorienterad med god förmåga att organisera eget arbete och att leda möten och projekt. Du tar initiativ har den uthållighet som krävs för att driva långsiktiga projekt.
Meriterande
• Erfarenhet av fastighetsförvaltning och byggprocessen
• Kännedom om fastighetsjuridik samt arbetsmiljö- och miljölagstiftning
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av FörsvarsmaktenÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetsort: Eksjö
Tjänsten är en civil befattning
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen
Tomas Titus, tomas.titus@mil.se
.
Nås via växeln, 0381-180 00.
För information om rekryteringsprocessen
Frida Bunnstad, frida.bunnstad@mil.se
Nås via växel, 0381-180 00
Fackliga företrädare, nås via växel, 0381-180 00
Försvarsförbundet: Martin Hillberg
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
Officersförbundet: Robert Lindberg Vikström
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-19. Din ansökan bör innehålla CV, intyg som stärker dina kvalifikationer samt en motivering till varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning. Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka inom totalförsvaret, med fokus på utbildning, utveckling och underrättelser. Läs mer om Swedec här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
