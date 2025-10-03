SW Engineer
Eccoci AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-10-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccoci AB i Jönköping
, Linköping
, Göteborg
, Hässleholm
, Karlskrona
eller i hela Sverige
We are looking for an engineer to contribute to the development of advanced flight control software. The role focuses on embedded C programming in a safety-critical environment, with strong emphasis on systematic requirements handling and robust implementation.
Your profile:
Background in safety-critical software development
Solid experience in requirements-based development
Skilled in working systematically from specification to implementation
Demonstrated ability to deliver on larger, complex projects
Meritorious experience:
Development according to DO178 B/C standards
Knowledge of CAN and/or AFDX networks
Experience with gateway functionality Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccoci AB
(org.nr 556948-1350), https://consultancy.eccoci.se/ Arbetsplats
Eccoci Kontakt
Jessica Nordqvist jessica.nordqvist@eccoci.se Jobbnummer
9539516