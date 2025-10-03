SW Engineer

Eccoci AB / Datajobb / Jönköping
2025-10-03


We are looking for an engineer to contribute to the development of advanced flight control software. The role focuses on embedded C programming in a safety-critical environment, with strong emphasis on systematic requirements handling and robust implementation.
Your profile:
Background in safety-critical software development
Solid experience in requirements-based development
Skilled in working systematically from specification to implementation
Demonstrated ability to deliver on larger, complex projects

Meritorious experience:
Development according to DO178 B/C standards
Knowledge of CAN and/or AFDX networks
Experience with gateway functionality

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eccoci AB (org.nr 556948-1350), https://consultancy.eccoci.se/

Arbetsplats
Eccoci

Kontakt
Jessica Nordqvist
jessica.nordqvist@eccoci.se

Jobbnummer
9539516

