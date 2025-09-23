Svetsning och installation- Södertälje
2025-09-23
Är du en erfaren svetsare eller smed, och praktiskt lagd person som är intresserad av varierande arbetsuppgifter? Då är det dig vi söker!
Arbetsbeskrivning Tjänsten innebär att du kommer att arbeta ute på fält hos företagets kunder, men utgår från kontoret i Södertälje. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter så som svetsning, smide, montering, installationer och reparationer. Du kommer att göra kontroller och kvalitetsbedömning av eget arbete samt dokumentera enligt processer. Du ska vara kvalitetsfokuserad och väldigt noggrann, dessutom har du god förståelse av teknik och montering samt läsa, förstå och följa instruktioner. Du har Disciplin och är stresstålig samt kan arbeta självständigt och strukturerat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är följande:
Svetsning inom MIG, MAG, MMA och TIG
Reparation, installation och montage inom smide och stål
Ritningsläsning och utförande enligt specifikationer
Kontroll och kvalitetsbedömning av eget arbete
Kompetens och erfarenhet
Har dokumenterad erfarenhet av svetsning inom MIG/MAG, MMA och TIG.
Minst 2 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom smide, tillverkning och montage.
Utbildningar såsom Heta Arbeten, Fallskydd, Säkra Lyft är starkt meriterande.
Behärskar svenska i tal och skrift
Uppförande och etik
All personal förväntas uppträda professionellt, respektfullt och enligt god sed på arbetsplatsen.Publiceringsdatum2025-09-23Utbildningsbakgrund
Gymnasiekompetens med utbildning inom industri, svets, smide eller motsvarande teknisk utbildning är meriterande.
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail.Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fadi Ada fadi@yourstaff.se Jobbnummer
9523103