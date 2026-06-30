Svetsare verkstadsarbetare
Vattholma Mekano Aktiebolag / Svetsarjobb / Uppsala Visa alla svetsarjobb i Uppsala
2026-06-30
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Vi är ett litet företag med idag 6 anställda. Vi arbetar till största delen med att reparera redskap till entreprenadmaskiner såsom skopor och snabbfästen mm. Skärning av plåt, bockning, svarvning, fräsning, arborrning. Förutom det så har vi mycket special tillverkning efter kunders önskemål. Kvalifikationer: Du som söker är en duktig svetsare med bra kunskaper om både mig, MMA (pinne) och rörtråd. Du har god förståelse för yrket. Du har en svetsutbildning och/eller tidigare erfarenhet från yrket som svetsare och kan konstruera och svetsa i stål. Det är ett stort plus om du har erfarenhet av svarvning och fräsning. Det är bra om du har erfarenhet av att läsa ritningar. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och kan samarbeta med andra. Arbetet kräver även stor noggrannhet, precision och ansvarstagande. B-körkort och bil för att kunna ta dig till och från arbetet. Kontakta: Sven-Ingvar Björck 018-379205, 070-4838514 Eller skicka ansökan och meritförteckning till: info@vattholmamekano.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Via e-post
E-post: info@vattholmamekano.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattholma Mekano Aktiebolag
(org.nr 556412-9863)
Onslunda 41 (visa karta
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743 93 VATTHOLMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Onslunda 41 Jobbnummer
9984727