Svetsare Till Ptab I Kumla
Vi växer och behöver bli fler!
Plåtteknik i Kumla AB söker Svetsare - Våra kunder gillar det vi gör, så nu behöver vi bli fler
Tycker du om att svetsa och vill utvecklas tillsammans i ett mycket kompetent svetsteam? Är du genuint intresserad av teknik och legotillverkning? Då kanske detta är något för dig.
Idag är vi ett härligt team med en bra laganda som ser till att våra kunder får de bästa legoprodukterna på marknaden. Nu söker vi dig som vill jobba i ett välstrukturerat verkstadsföretag med god arbetsmiljö. Du behöver ha viljan att utvecklas som svetsare och medarbetare.
Vi söker dig som har erfarenhet inom MIG/MAG-svetsning och tidigare erfarenhet av svetsning inom svart och/eller rostfritt. Du tycker om att vara delaktig i företagets utveckling. Har du dessutom kunskap i ritningsläsning, verktygsvana och teknisk förståelse så är det toppen. Dokumenterad erfarenhet från MIG-/MAG svetsning samt licenser är meriterande. Du kommer jobba med produktion i mindre serier och med höga kvalitetskrav.
Som person har du en hög arbetsmoral samt viljan att göra ett bra resultat. Du förstår vikten av rätt leverans ut till beställare och vikten av noggrannhet i ditt arbete.
Du behärskar svenska språket obehindrat då du kommer att läsa ritningar och instruktioner.
Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Alla ska ges möjlighet till den vidareutbildning som behövs. Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna i vårt lagarbete och eftersträvar kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön.
Arbetstid är måndag-fredag dagtid. Anställning hos PTAB.
Plåtteknik i Kumla AB (PTAB) är en högt rankad legoleverantör med stora internationella kunder. PTAB har bl.a laserskärning, skärande bearbetning (fleroppar och svarvning), kantpressning och svetsning. PTAB samarbetar med ytbehandlingsföretag i närområdet. Företaget är certifierat för svetsning både i svart och rostfritt material. Det ständiga förbättringsarbetet (LEAN) har drivits långt och företaget har enligt PTAB:s stora kunder bra QPI:er (Quality Performance Indicators. Plåtteknik i Kumla AB är certifierade bland annat mot ISO 9000 och ISO 14000. Läs mer om företaget på www.ptabkumla.se
Har du kanske frågor kring tjänsten? Då är du välkommen att kontakta Ulrika Goldkuhl på telefon 070-2611505. Din ansökan med ditt personliga brev och din CV vill vi ha snarast, dock senast den 21/9 2025.
Urval och intervjuer kommer ske löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB
Ulrika Goldkuhl ulrika.goldkuhl@bestbemanning.nu
9509643