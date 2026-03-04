Svetsare Till Kund I Alvesta
Eterni Sweden AB / Svetsarjobb / Alvesta Visa alla svetsarjobb i Alvesta
2026-03-04
SVETSARE TILL KUND I ALVESTA

Arbetsuppgifter
Vår kund har en fin orderingång och behöver förstärkning i sin produktion. Vi söker en komplett svetsare som vill arbeta med varierande arbetsuppgifter och bidra till vår kunds produktion.
Serierna varierar från korta till långa där du svetsar efter ritning.
Rollen som svetsare inkluderar:
Manuell och robotsvetsning, MIG/MAG och TIG
Kvalitetskontroller och avsyning
Efterbearbetning
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har någon form av praktisk utbildning inom svets. Utöver detta har du erfarenhet av manuell eller robotsvetsning i MIG, MAG och/eller TIG. Rollen ställer krav på goda kunskaper i ritningsläsning.
Som person har du en stark känsla för kvalitet och noggrannhet. Du är ansvarsfull, strukturerad och tar ditt arbete på stort allvar. Med ett öga för detaljer och en professionell inställning strävar du alltid efter att leverera arbete av högsta standard. Du trivs både med självständigt arbete och i samarbete med andra, där du bidrar med engagemang och en positiv attityd.
Innan anställning avlägger du som kandidat ett godkänt svetsprov ute hos vår kund.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som svetsare är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på sex månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter sex månader har vår kund för avsikt att erbjuda dig en tillsvidareanställning.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
342 95 ALVESTA Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9777715