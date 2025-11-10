Svetsare till fordonsindustrin
Om tjänsten
Som svetsare hos vår kund inom fordonsindustrin i Hallsberg kommer du att arbeta med att svetsa och kvalitetssäkra hytter och tankar till anläggningsmaskiner. Du kommer att hantera både manuell och robotsvetsning där du följer ritningar, hanterar mätverktyg, utför läcksökning samt utföra kontroller för att säkerställa högsta kvalitet. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där samarbete och precision är avgörande för att uppnå felfria produkter. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid där du arbetar i 2-skift.
Detta är en proaktiv annons för kommande uppdrag hos vår kund inom fordonsindustrin och rekryteringsarbetet sker löpande
Om dig
Vi söker dig om är strukturerad, driven och har ett kvalitetstänk. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är centralt att du trivs med att arbeta fysiskt med kroppen då många praktiska och fysiska moment ingår i arbetsuppgifterna. Som uthyrd konsult får du en möjlighet i att bidra till bättre arbetsprocesser, utveckla nya produkter och forma en hållbar framtid hos våra kunder. Vi värdesätter rätt inställning och viljan att omfamna ny teknik och effektiva arbetsmetoder.
Vi använder oss av videointervju i denna rekrytering vilket är ett obligatorisk steg för att vi ska kunna ta dig vidare i processen. Vänligen genomför den så snart som möjligt efter att du har fått den.
Viktigt för tjänsten:
• Gymnasieutbildning eller liknande utbildning inom svets
• Traversutbildning
• Truckkort A1-A4 och B1-B4
• Svenska i tal och skift
• Datorkunskaper
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av svetsning
• Tidigare erfarenhet av robotsvetsning
• Tidigare erfarenhet av kantpressning
• Teknikintresse
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen. Observera att vi genom denna annons söker kandidater för framtida uppdrag som svetsare.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Elsa Khan via elsa.khan@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
