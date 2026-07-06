Svetsare till Blomdahls Mekaniska i Herrljunga
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2026-07-06
, Vårgårda
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, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige
Om jobbet
NearYou söker nu en svetsare till Blomdahls Mekaniska i Herrljunga. Företaget är ett familjärt och väletablerat företag med cirka 30 anställda, där gemenskap, samarbete och engagemang är en naturlig del av vardagen. Blomdahls Mekaniska arbetar inom legotillverkning och plåtbearbetning och erbjuder kompletta tillverkningslösningar – från enstyckstillverkning och prototyper till serieproduktion. Här blir du en del av en modern verksamhet där kvalitet, precision och hantverksskicklighet står i fokus, samtidigt som du får arbeta i en trivsam arbetsmiljö med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan kollegor.
Tjänstebeskrivning
I rollen kommer huvudfokuset vara på svetsning med goda kunskaper inom TIG. Arbetet sker utifrån ritningar och tekniska underlag, vilket ställer krav på noggrannhet och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du kommer att arbeta i materialen stål, rostfritt och aluminium. Du kommer även att delta i andra vanligt förekommande uppgifter inom produktion. Du blir en del av ett engagerat team där erfarenhet, kvalitet och ständiga förbättringar värderas högt. Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö med varierande arbetsuppgifter och spännande projekt.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid, måndag till fredag. Du kommer inledningsvis att bli anställd hos NearYou och hyras ut till Blomdahls med goda möjligheter att gå över till kund på sikt.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är prestigelös och trivs med att vara delaktig i hela produktionsflödet. Du har tidigare arbetat inom industri eller verkstad och förstår vikten av kvalitet, precision och noggrannhet.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och bidrar gärna med förbättringsförslag i verksamheten.
Krav:
• Erfarenhet av producerande verksamhet
• Erfarenhet av svets, framför allt TIG-svets
• Körkort och tillgång till bil
• Hantera svenska väl i tal och skrift.
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Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Tjänsten önskas tillsättas omgående så skicka gärna din ansökan redan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
NearYou är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullservice företag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende.
NearYou ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Wallentinsvägen 11 (visa karta
)
447 37 VÅRGÅRDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Blomdahls Mekaniska Kontakt
Sebastian Sundberg sebastian.sundberg@nearyou.se +46 73 515 93 31 Jobbnummer
9993490