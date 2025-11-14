Svetsare | Ronneby | Karlskrona
Vi söker skickliga svetsare i Ronneby och i Karlskrona. Här får du chansen att arbeta med avancerad teknik och bli en del av ett innovativt team som bidrar till att forma framtidens transportlösningar. Ta steget och utveckla din karriär!Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Som svetsare kommer du att arbeta med att utföra olika typer av svetsarbeten enligt ritningar och specifikationer för vår kund. Du ansvarar för att säkerställa högsta kvalitet och precision i ditt arbete, samt för att följa säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöstandarder. Du samarbeta nära med andra teammedlemmar för att nå gemensamma mål och deadlines. Arbetstiden är förlagd dagtid med start omgående eller enligt överens. Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader med stora möjligheter till övergång till kund.
Om dig
Formell kompetens
• Dokumenterad erfarenhet av svetsning
• Goda kunskaper i MIG/MAG- och TIG-svetsning
• Genomgången relevant utbildning inom svetsning
• Grundläggande förståelse för tekniska ritningar och materialhantering
• Verkstadserfarenhet
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt. Ersättning
