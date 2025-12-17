Svetsare MIG/MAG - svart material
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Höör Visa alla svetsarjobb i Höör
2025-12-17
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Höör
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Hässleholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu efter en erfaren svetsare - någon som kan lägga svetsfog med precision, erfarenhet och yrkesstolthet till en av våra kunder i Höör.
Du kommer att arbeta med MIG/MAG-svetsning i svart material, rörtråd från 5 mm upp till 30 mm.
Vi söker dig som är trygg i att läsa ritningar och har vana vid svetsning i varierande tjocklekar.
Hos vår kund får du varierade arbetsuppgifter och korta serier, vilket gör jobbet både utvecklande och omväxlande.
Arbetsmoment:
MIG/MAG-svetsning i svart material (6-30 mm)
Svetsning med rörtråd (från 5 mm)
Variation mellan olika projekt och detaljer
Arbetet är förlagt på dagtid.
Start enligt överenskommelse.Profil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, flexibel, positiv, och har en god samarbetsförmåga.
För att lyckas i rollen ser vi att:
• Du har flera års erfarenhet av MIG/MAG-svetsning i svart material
• Du har erfarenhet av att läsa och följa ritningar
• Du är noggrann, självständig och trivs med ett högt tempo
• Du gillar att jobba med varierande produkter
• Du är självgående och noggrann
• Körkort B
Vi söker dig med erfarenhet och yrkesskicklighet.
Vi tror att du som söker bor i närområdet.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patricia Wendel patricia.wendel@ikett.com Jobbnummer
9648687