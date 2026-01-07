Svetsare med kompetens inom rostfritt
För vår kunds räkning söker vi nu en erfaren svetsare med specialisering inom rostfritt. Du blir en viktig del av ett kunnigt team där kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet är centrala värden. Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter inom tillverkning, montage och reparation av produkter i rostfritt material.Dina arbetsuppgifter
Svetsning i rostfritt, främst med TIG/MIG
Tillverkning av detaljer enligt ritning
Monteringsarbete
Kontrollmätning och kvalitetssäkring
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av svetsning i rostfritt material
Har goda kunskaper i MIG-svetsning
Kan läsa och förstå ritningar
Har ett noggrant, självständigt och ansvarstagande arbetssätt
Behärskar svenska i tal och skrift
Har giltiga svetslicenser för rostfritt/duplex
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan och CV snarast - urval sker löpande.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com
