Svetsare för uppdrag i Boden.

Om kundföretaget
Vi söker nu svetsare för kommande uppdrag i Boden.
Har du utbildning inom svets? Eller har du arbetat som svetsare men är sugen på ett miljöombyte? Då kanske det är dig vi letar efter. Arbetet innebär att svetsa i verkstad men kan även innebära svets- och montagejobb hos kund. Vi ser gärna att du har intresse för mekanisk tillverkning.
Mer ingående information om tjänsten kommer att ges vid en eventuell intervju.Profil
För oss är din personlighet väldigt viktig. Vi söker svetsare som har ett eget driv och som jobbar bra både i grupp och på egen hand. En positiv attityd, engagemang och viljan att lära sig nytt är egenskaper som vi värderar högt.
Övrig information
Vi intervjuar tjänster löpande, tveka därför inte med att skicka in din ansökan.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna Boman på telefonnummer: 070-5170250 johanna.boman@konsultia.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Idag är industrin mer konkurrensutsatt än någonsin och förändringstakten ställer allt högre krav på kompetensförsörjning och produktion i balans.
Genom våra bemanningslösningar hjälper vi våra kunder att navigera och stärka sin konkurrenskraft. Vi vilar på övertygelsen att engagerade människor gör skillnad. Vårt värderingsdrivna förhållningssätt och våra schyssta villkor attraherar de bästa medarbetarna.
Konsultia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du har marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.konsultia.se
