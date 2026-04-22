Svetsare
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Karlskoga Visa alla svetsarjobb i Karlskoga
2026-04-22
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Karlskoga
, Lekeberg
, Degerfors
, Kristinehamn
, Hallsberg
Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en skicklig svetsare till en av våra kunder i Karlskoga. Är du noggrann, tekniskt kunnig och trivs i en verkstadsmiljö med höga kvalitetskrav? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
I rollen som svetsare arbetar du med svetsning av material i tjocklekar mellan 1-20 mm. Arbetet innefattar främst TIG-svetsning men även MIG/MAG kan förekomma.
Du kommer att arbeta utifrån ritningar där din kompetens och yrkesskicklighet kontinuerligt prövas. Tillsammans med ett team av engagerade kollegor arbetar ni mot ett gemensamt mål - att ständigt förbättra både arbetssätt och slutprodukt.
Arbetstiden är förlagd till Dagtid. Start sker enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och en hög yrkesstolthet i ditt arbete. Du är van att arbeta med precision och har en stark känsla för kvalitet i varje moment. Du trivs i en miljö där krav ställs och där din kompetens får komma till sin rätt.Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av TIG och MIG/MAG-svetsning.
• Erfarenhet av svetsning i olika material. Meriterande med aluminium.
• God förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Emma Andersson emma.andersson@ikett.com Jobbnummer
9869862