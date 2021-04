Svenska kraftnät söker IT Incident manager - Svenska Kraftnät - Datajobb i Sundbyberg

Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg2021-04-13Som IT Incident manager på Svenska kraftnät erbjuds du en spännande roll i kärnan av energiomställningen i Sverige. Du kommer att arbeta med kritiska incidenter och problemutredningar inom IT i en av Sveriges mest samhällskritiska verksamheter.Svenska kraftnät är den myndighet som har regeringens uppdrag att säkerställa en hållbar och säker elförsörjning. Energibranschen och Svenska kraftnät genomgår en stor omvandling med en kraftig ökning av förnyelsebar produktion och stor efterfrågan på el i samband med elektrifieringen. Vi är inne i en mycket utvecklande fas.Svenska kraftnät är utsedd till elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig verksamhet där vi strävar efter hög kollektiv intelligens.2021-04-13Som incident manager tillhör du avdelningen IT Infrastruktur och drift på Svenska kraftnät. Svenska kraftnät IT har under de senast åren jobbat med att implementera de operativa ITIL-processerna. Incident- och problemprocesserna är nu delvis på plats men behöver utvecklas vidare. För detta arbete behöver vi en erfaren Incident manager som kan arbeta operativt med incidenter och problem och vidareutveckla processerna.I rollen som IT Incident manager kommer du att leda de kritiska IT incidenterna som uppstår, coacha och stödja i problemutredningar tillsammans med teknikerna. Du leder pulsmöten varje morgon där syftet är att gå igenom driftläget i våra IT-miljöer. Du utvecklar processerna, säkerställer processefterlevnad och ser till att problemutredningar utförs på ett förebyggande sätt för att reducera antalet incidenter. Som incident manager och övriga processledare bidrar du till ökad stabilitet och snabbare åtgärdstider genom ett agilt arbetssätt.Leda de kritiska incidenter som uppstår.Coacha och stödja förvaltningarna i problemutredningar.Leda dagliga pulsmöten för förvaltningsledare och tekniker.Följa upp, utveckla och utbilda inom incident och problemprocesserna.Utveckla vårt ärendehanteringssystem kopplat till processerna.SkallkravDu har en relevant akademisk utbildning, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som myndigheten anser likvärdig.Flerårig arbetslivserfarenhet av kritisk incidenthantering inom IT i rollen som Incident manager.Flera års arbetslivserfarenhet av att förvalta och utveckla processer inom ramen för ITIL.Flerårig arbetslivs erfarenhet av processledning inom IT.Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.Därutöver är det meriterande om du är:Certifierad inom ITIL, minst FoundationDina personliga egenskaperVi söker en lagspelare med personlig mognad, ödmjukhet och integritet. En ledare som har förmågan att ställa tydliga krav och förväntningar på ett sätt som gör att folk blir engagerade och lyssnar. Vi söker en person med goda ledaregenskaper som kan leda utan att vara chef. Som person är du orädd, drivande, framåt person som är tydlig i din kommunikation. Du är självgående och har en stark initiativförmåga. Vår bästa kandidat är en förebild som föregår med gott exempel som tar fullt ägaransvar när rollen kräver det och får med sig personer i problemlösningen.Vill du veta mer?Kontakta gärna rekryterande chef Stefan Ravelius 010-475 82 80. Fackliga representanter är Erik Böhlmark (SACO) och Stefan Ekberg (ST). Båda kan nås via e-post: fornamn.efternamn@svk.se Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast den 29 april 2021.Vi ser fram emot din ansökan!Vårt erbjudande till digPå Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-13Svenska Kraftnät5688648