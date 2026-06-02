Undersköterska allmänpsykiatrisk Avd M77 Psykiatri Sydväst
På Psykiatri Sydväst har vi fem heldygnsvårdsavdelningar, där samarbete mellan avdelningarna är en självklar del av vårt arbete. Vår vård präglas av ett personcentrerat förhållningssätt och vi arbetar enligt konceptet Safewards. Här finns tid för reflektion och vi erbjuder löpande kompetensutveckling.
Vi har frågat klinikens medarbetare vad som gör det attraktivt att arbeta här. Läs deras svar här: 10 skäl att jobba på Psykiatri Sydväst
Om verksamheten
Avdelning M77 är en allmänpsykiatrisk heldygnsvårdsavdelning inom Psykiatri Sydväst med 17 vårdplatser. Vi vårdar patienter med alla vanligt förekommande psykiatriska diagnoser, ofta i samband med kris, suicidnära tillstånd, svår ångest, depression, trauma eller annan komplex psykiatrisk problematik.
Vården präglas av ett personcentrerat förhållningssätt, strukturerad psykiatrisk omvårdnad och ett nära samarbete mellan undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och andra professioner. Vi arbetar aktivt med patientsäkerhet, delaktighet och återhämtning och använder Safewards som grund i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Den psykiatriska omvårdnaden och teamarbete är en central del av undersköterskans arbete på M77. Som undersköterska arbetar du nära patienterna under hela vårdtiden och är en viktig del i att skapa trygghet, struktur och kontinuitet på avdelningen.
Arbetet är varierat och omfattar bland annat:
Psykiatrisk omvårdnad och stöd i patientens återhämtning
• Observationer och tillsyn utifrån patientens aktuella vårdbehov
• Motiverande och stödjande samtal i vardagen
• Stöd i aktiviteter, måltider och daglig livsföring
• Medverkan i vårdplanering och teamarbete
• Dokumentation i journalsystem
• Praktiska arbetsuppgifter som bidrar till en trygg och välfungerande vårdmiljö
• Deltagande i avdelningens utvecklings- och förbättringsarbete
Arbetet ställer höga krav på flexibilitet, omdöme och förmåga att möta människor i svåra livssituationer. Ingen dag är den andra lik och du behöver trivas i en miljö där tempot stundtals är högt samtidigt som kvalitet, bemötande och säkerhet alltid står i centrum.Kvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659).
Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor här.
Läs mer om övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659) här.
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har intresse för eller erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad
• Trivs med att arbeta nära patienter och bygga förtroendefulla relationer
• Har god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta i multiprofessionella team
• Är ansvarstagande, flexibel och trygg
• Trivs i ett arbete med högt tempo och varierande arbetsuppgifter
Erfarenhet av arbete inom psykiatri, heldygnsvård eller annan dygnet-runt-verksamhet är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har ett professionellt bemötande, god självkännedom och förmåga att skapa lugn även i utmanande situationer. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och ser värdet av samarbete, humor och kollegialt stöd.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid 100 %.
Rullande schema med dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Arbete två av fem helger.
Vårt erbjudande till dig
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bland annat friskvårdstimme, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år, ett mycket förmånligt pensionsavtal samt föräldraförmåner. Läs mer om alla våra förmåner här.
Är du nyfiken på tjänsten? Sök idag eller kontakta oss för mer information!
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg från socialstyrelsen/arbetsgivarintyg. Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Psykiatri Sydväst
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken och präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Sydväst, Avd M77
