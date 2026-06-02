Svarvare | EB Metall | Länghem
EB Metall söker nu en erfaren svarvare till sitt team. Du kommer att arbeta med både traditionell svarvning och automatsvarvning i en produktion där kvalitet, ansvar och samarbete står i centrum.
EB Metall söker nu en erfaren svarvare till sitt team. Du kommer att arbeta med både traditionell svarvning och automatsvarvning i en produktion där kvalitet, ansvar och samarbete står i centrum.
Du blir en del av ett mindre team med en familjär och prestigelös arbetsmiljö, där alla hjälps åt och bidrar till helheten. Företaget arbetar kontinuerligt med utveckling och har en modern och ändamålsenlig maskinpark, vilket skapar goda förutsättningar för kvalitet, effektivitet och en god arbetsmiljö.
Arbetstiderna är dagtid kl. 07.00–16.00.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos EB Metall.
Om dig
Vi söker dig som är självgående, tar egna initiativ och har ett tydligt eget driv. Du trivs i en social miljö och uppskattar att arbeta i ett mindre team med nära samarbete.
Formell kompetens
Minst 2 års erfarenhet av svarvning och/eller automatsvarvning
God erfarenhet av ritningsläsning
Körkort och tillgång till egen bil
En noggrann och ansvarsfull inställning till ditt arbete
Du är lösningsorienterad, bidrar till god stämning i teamet och vill vara med i ett företag där människor och arbetsmiljö prioriteras högt.
Meriterande
Erfarenhet av att ställa maskin
Ytterligare erfarenhet från mekanisk verkstad eller liknande produktion
Om EB Metall
EB Metall är ett privatägt industriföretag beläget i Länghem, cirka tre mil söder om Borås. Företaget är väl etablerat i branschen och specialiserat på avancerad automatsvarvning i de flesta material. EB Metall levererar både små och stora serier av högkvalitativa och felfria detaljer till kunder inom verkstadsindustrin över hela Sverige.
Verksamheten präglas av hög leveransprecision, teknisk kompetens och ett nära samarbete med kunderna. Ambitionen är att vara en långsiktig och värdeskapande partner, där EB Metall gärna bidrar med förslag på tillverkningssätt och effektiva lösningar.
Om rekryteringsprocessen
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Isabelle Bernhardsson via e-post: isabelle.bernhardsson@lernia.se
I denna rekrytering förekommer tester och bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. I och med din ansökan godkänner du att vi gör en bakgrundskontroll. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att behöva verifiera din identitet via Bank-ID innan kontrollen genomförs.
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7569325-2030220".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lernia Bemanning AB
514 91 TRANEMO
