Svarvare/CAM-beredare till Sunne
Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sunne Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sunne
2026-08-03
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Sunne
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Detta är en rekrytering. Du som passar hit har gjort en resa som operatör och nu är din kompetens på väg att bli högre än din lön. Vårt gynnsamma affärsläge är en utvecklingsmöjlighet för dig – varför ska du negligera den? Tjänsten är på dagtid med goda flexmöjligheter och mycket förmånliga villkor. Se nedan!Dina arbetsuppgifter
Du kommer att programmera, rigga och köra en styrd Mazatrol-svarv med ytterligare axlar för fräsning/borrning. Både dialogprogrammering och CAM-beredning ingår. Kan du Mazatrol och vill "växla upp" till GibbsCAM är detta en fantastisk möjlighet!
Vi söker dig som
Här söker vi dig som gillar styckproduktion samt är allmänt teknikintresserad och vill veta hur saker fungerar för att optimera processer. Du är erfaren CNC-svarvare (meriterande med Mazatrol och GibbsCAM), noggrann, metodisk och uppskattar struktur och rutiner. Svenska i tal och skrift är ett krav. Det finns bostäder med förtur för dig som flyttar hit från annan ort.
Vår rekryteringsprocess
När du sökt jobbet matchar vi fram kandidater med relevanta erfarenheter. Därefter ringer vi upp och styr in de som matchar i rekryteringsprocessen, som slutar med att du får komma och träffa vår kund. Till sist och syvende är det du som avgör om du vill hoppa på ett erbjudande eller inte.
Vi är din karriärpartner. Genom personlig kontakt, snabb återkoppling och ett genuint engagemang arbetar vi för att matcha dig med rätt arbetsplats, utifrån både kompetens, ambitioner och värderingar. Vår rekrytering bygger på kompetensbaserade modeller och i slutet av processen kan evidensbaserade tester förekomma. Det ger en träffsäker matchning – något som gynnar både dig och våra uppdragsgivare. Vi tillämpar löpande urval – först till kvarn...
Information om företaget
Mindre industri med familjär och gemytlig stämning. CAM-beredningen görs på det spatiösa kontoret med utsikt. Det finns möjlighet att få kurser i Mazatrol och GibbsCAM för dig som har kört andra system och vid behov även erhålla truck- och/eller traverskurs. Flexibla arbetstider och hälsoförmåner som massage gör att du mår gott på arbetsplatsen. Företaget önskar långsiktigt anställa dig, så om du bara ser detta som ett "temporärt jobb" i väntan på annat ber vi dig söka någon av våra andra tjänster i stället. Likaså om du endast opererat maskin och ej har erfarenhet av programmering. Se våra andra tjänster på www.industrisupport.com
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att matcha kandidater till framgångsrika och långsiktiga tjänster. Hos oss möts du av en modern och transparent rekryteringsprocess med tydlig information om uppdrag, villkor och utvecklingsmöjligheter – så att du kan göra trygga och välgrundade yrkesval.
Med oss får du möjlighet att utvecklas, bredda din erfarenhet och bygga ett starkt nätverk – oavsett om du väljer konsultuppdrag eller direktrekrytering. Du får tryggheten i kollektivavtal och bra förmåner, kombinerat med flexibilitet, balans och en inkluderande arbetsmiljö. Dessutom erbjuder vi friskvårdsbidrag och andra förmåner. Vårt mål är enkelt: att erbjuda jobb och arbetsgivare som verkligen passar dig – idag och i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Industrisupport Värmland AB Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
10019938