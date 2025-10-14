Svarvare
2025-10-14
VI SÖKER MANUELL SVARVARE
Vi söker en manuell svarvare i metall som har tidigare verkstadsvana, du är noggrann, självgående och flexibel.
Vi har idag en mycket fin och modern maskinpark och vi är en växande organisation som söker en ny medarbetare!

Om företaget
Vi är ett ledande verkstadsföretag inom Fräsning, svarvning, laserskärning, bockning, svetsning, maskinbearbetning samt automation i Västra Frölunda/ Göteborg. Vi söker medarbetare som inte är rädda för nya utmaningar med driv och brinnande intresse för att växa med oss.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har
• Erfarenhet och verkstadsvana
• Ett tekniskt intresse och kompetens
• Noggrannhet och kan jobba självständigt
• Svenska i tal och språk
• Tidigare svarvkunskap är ett krav! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: kristian@bagenfelt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ingeniörsfirma Bågenfelt & Hellström AB
(org.nr 556536-2000)
August Barks G 17 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Bågenfelt & Hellström AB, Jobbnummer
