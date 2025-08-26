Svagströmstekniker sökes

Bristab Säkerhet AB / Installationselektrikerjobb / Sigtuna
2025-08-26


Arbetsuppgifter: Som Installatör/Tekniker installerar du och monterar passersystem och brandlarm, jobbar utifrån ritningar och kopplingsscheman från Stockholm till Uppsala. Bor du i stockholms norrort så är det en fördel.
Meriterande är erfarenhet inom brandlarm, inbrottslarm, passersystem, cctv, data. Vi erbjuder fast månadslön, kollektivavtal, företagshälsovård, mobilersättning, möjlighet till firmabil.
Krav: B-körkort, ostraffad, flytande svenska i tal och skrift
Lön: Enligt kollektivavtal
Skicka in ditt CV och personliga brev till oss på: cv@bristab.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: cv@bristab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bristab Säkerhet AB (org.nr 559059-9121)
Diagonalen 1 B BV (visa karta)
195 47  MÄRSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9475365

