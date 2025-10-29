Sustainability Controller - Environment
2025-10-29
Synsam Group söker nu en Sustainability Controller inom miljö som vill bidra till att utveckla Synsams hållbarhetsarbete med fokus på miljö och klimat. Här får du en central roll i att förvandla data till insikter, som leder till konkreta förbättringar som gör skillnad.
Om rollen Rollen passar dig som vill kombinera analys, struktur och kommunikation med ett tydligt syfte. Du arbetar nära kollegor inom hållbarhet, produktion, inköp och logistik och med externa samarbetspartner. Tillsammans kommer ni identifiera och driva förbättringar som bidrar till att minska klimatpåverkan och stärka vårt hållbara erbjudande. Som Sustainability Controller ansvarar du för att samordna och utveckla Synsams miljö- och klimatarbete, med fokus på datainsamling, analys och rapportering. Du säkerställer kvalitet i våra miljö- och klimatdata, följer upp nyckeltal och bidrar med underlag till vår hållbarhetsrapportering enligt CSRD och andra relevanta ramverk. Rollen är ny på Synsam och ger dig möjlighet att forma arbetet över tid.
Ditt huvudansvar
Samordna och kvalitetssäkra miljö- och klimatdata inom koncernen
Bidra till rapportering och uppföljning av klimatmål (GHG, CSRD m.fl.)
Identifiera förbättringsområden och driva initiativ för minskat klimatavtryck
Samarbeta med interna och externa intressenter för att utveckla miljöarbetet
Stödja verksamheten i implementering av nya processer och rutiner kopplat till hållbarhet
Vem är du?
Du är analytisk, strukturerad och självgående, med en stark vilja att skapa konkreta resultat. Du trivs i en roll där du får kombinera din tekniska förståelse med din förmåga att driva förändring i samarbete med andra, samtidigt som du har ett nyfiket och lösningsorienterat synsätt.
Erfarenhet och profil:
Minst 3 års erfarenhet av miljö- och klimatrapportering (GHG, CSRD eller liknande)
God förståelse för datainsamling, analys och uppföljning
Akademisk examen inom områden som miljö, hållbarhet eller naturvetenskap
Förmåga att samarbeta och kommunicera tvärfunktionellt
Ett genuint engagemang för miljö, klimat och hållbar utveckling Om tjänsten:
Du rapporterar till Chief Sustainability Officer, Yordabelle Nordström
Tjänsten utgår från vårt huvudkontor på S:t Eriksgatan på Kungsholmen, Stockholm
Låter det intressant? Det hoppas vi! Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas med kort varsel, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll för slutkandidat. Vi på Synsam värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv gör oss starkare, oavsett bakgrund, kön och ålder. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
