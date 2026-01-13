Sushikock sökes

Goldenspark AB / Kockjobb / Askersund
2026-01-13


Visa alla kockjobb i Askersund, Laxå, Kumla, Hallsberg, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Goldenspark AB i Askersund

Vi söker en sushikock till vår restaurang. Arbetet innebär att förbereda och tillaga sushi och sashimi samt hantera fisk och andra råvaror på ett säkert och hygieniskt sätt. Du ska arbeta självständigt och se till att maten håller hög kvalitet.
Du ska ha god kunskap om sushi och japansk matlagning. Du behöver vara noggrann, ansvarstagande och kunna arbeta i ett högt tempo.
Tjänsten är på heltid. Start enligt överenskommelse.
Ansökan skickas via e-post. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: enjienji771@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Goldenspark AB (org.nr 559311-7020)
Stora Bergsgatan 17 (visa karta)
696 30  ASKERSUND

Kontakt
Enkhjargal Maanich
enjienji771@gmail.com
0763249097

Jobbnummer
9682635

Prenumerera på jobb från Goldenspark AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Goldenspark AB: