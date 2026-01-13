Sushikock sökes
2026-01-13
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
Vi söker en sushikock till vår restaurang. Arbetet innebär att förbereda och tillaga sushi och sashimi samt hantera fisk och andra råvaror på ett säkert och hygieniskt sätt. Du ska arbeta självständigt och se till att maten håller hög kvalitet.
Du ska ha god kunskap om sushi och japansk matlagning. Du behöver vara noggrann, ansvarstagande och kunna arbeta i ett högt tempo.
Tjänsten är på heltid. Start enligt överenskommelse.
Ansökan skickas via e-post. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: enjienji771@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Goldenspark AB
(org.nr 559311-7020)
Stora Bergsgatan 17 (visa karta
)
696 30 ASKERSUND Kontakt
Enkhjargal Maanich enjienji771@gmail.com 0763249097 Jobbnummer
9682635