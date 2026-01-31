Sushikock och asiatisk kock sökes

Masaki Hälsosushi AB / Kockjobb / Göteborg
2026-01-31


Masaki Hälsosushi är en restaurang i Göteborg som erbjuder sushi och andra asiatiska rätter, både servering och take-away. Vi behöver utöka personalstyrkan med två st kockar som kan göra både sushi och asiatiska maträtter. Ni ska ha några års erfarenhet, kunna arbeta självständigt och se till att en god livsmedelshygien råder på arbetsplatsen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: 127799@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushikock sökes".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Masaki Hälsosushi AB (org.nr 559221-0024)
Östra Larmgatan 9 (visa karta)
411 07  GÖTEBORG

Arbetsplats
Masaki Hälsosushi

Jobbnummer
9715647

