Sushikock och asiatisk kock sökes
Masaki Hälsosushi AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-01-31
Masaki Hälsosushi är en restaurang i Göteborg som erbjuder sushi och andra asiatiska rätter, både servering och take-away. Vi behöver utöka personalstyrkan med två st kockar som kan göra både sushi och asiatiska maträtter. Ni ska ha några års erfarenhet, kunna arbeta självständigt och se till att en god livsmedelshygien råder på arbetsplatsen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
