Sushikock
IInatsu AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2025-10-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IInatsu AB i Uppsala
Vi söker en duktig och passionerad sushikock som vill bli en del av vårt team!
Du har ett genuint intresse för matlagning, brinner för att laga mat med omsorg och noggrannhet och trivs i en kreativ, energifylld och serviceinriktad miljö.
Som sushikock hos oss ansvarar du för att förbereda och tillaga sushi med hög kvalitet och precision. Du arbetar nära kollegorna och bidrar till att våra gäster får en positiv upplevelse.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som sushikock
Är noggrann, pålitlig och stresstålig
Trivs med att arbeta i team och har en positiv inställning
Har känsla för smak, presentation och hygien
Om den här rollen passar in på dig tveka inte att kontakta oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: jobb@natsusushi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IInatsu AB
(org.nr 559330-1871)
Kungsgatan 34 C (visa karta
)
753 20 UPPSALA Jobbnummer
9565194