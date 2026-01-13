Sushi kock Restaurang Sobi Örebro
2026-01-13
SOBI söker erfarna sushi kockar till våra restauranger i Örebro.
Vi på Sobi söker passionerade kockar som älskar asiatisk matlagning. Vill du vara med och skapa en unik matupplevelse i en asiatisk atmosfär.
Om rollen:
Som kock på SOBI blir du en viktig del av vårt köksteam, där du kommer att arbeta med både take away och à la carte. Vår meny är inspirerad av Asiens spännande smaker och vi söker dig som har erfarenhet av asiatisk matlagning, är kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta som kock, gärna med inriktning på asiatisk mat (Sushi).
• Är kreativ och har en passion för att skapa minnesvärda smakupplevelser.
• Kan arbeta strukturerat och hålla en hög nivå av kvalitet.
• Är engagerad och har ett genuint intresse för matlagning och teamarbete.
Vad vi erbjuder:
• En spännande arbetsplats i hjärtat av Örebro.
• Möjlighet att vara en del av en nyöppnad restaurang med höga ambitioner.
• En arbetsmiljö som uppmuntrar kreativitet och utveckling.
• Möjlighet att utvecklas inom asiatiska matlagningskonster och teknik.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: info@restaurangsobi.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushi kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doffe AB
