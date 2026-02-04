Sushi kock
Sushi-kock sökes till populär restaurang i Sollentuna
Är du passionerad för asiatisk mat och har erfarenhet av att tillaga sushi med hög kvalitet? Då är du den vi söker!
Vi är en välbesökt och omtyckt restaurang i hjärtat av Sollentuna som nu söker en skicklig sushi-kock till vårt team. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, möjlighet till utveckling och en chans att arbeta med färska råvaror i ett professionellt kök.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga sushi enligt våra recept och standarder
Säkerställa hög kvalitet och god hygien i köket
Bidra till ett positivt samarbete i köksteamet
Medverka i utveckling av nya rätter vid behovKvalifikationer
Erfarenhet som sushi-kock är ett krav
God kunskap om asiatisk matlagning och råvaror
Noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelskaOm tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Heltid eller deltid, dag- och kvällspass
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Plats: SollentunaSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till info.chikarasushi@gmail.com
. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Välkommen till oss - där kvalitet, passion och god smak möts!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info.chikarasushi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Sollentunavägen 183
191 48 SOLLENTUNA
