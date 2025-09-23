Supporttekniker till Höglandets IT
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Vill du arbeta ihop med professionella kollegor som drivs av att ge god service och hjälpa andra människor? Nu söker Höglandets IT en engagerad och professionell medarbetare till vår supportavdelning.
Ditt nya jobb
Arbetet består i att ta emot och hantera ärenden som kommer in till Höglandets IT. Våra medarbetare på Supportenheten schemaläggs så att dagen varieras på ett bra sätt mellan att ta emot telefonsamtal och finna lösningar på redan inkomna ärenden. Rollen innebär även att hjälpa användare på plats i Höglandskommunernas olika verksamheter.
Det finns goda möjligheter att inrikta sig och bygga upp specialistkompetens inom utpekade områden utefter ditt egna intresse.
Om dig
Vi söker dig som uppskattar kontakter med människor och vill verka som god ambassadör för Höglandets IT. Du är serviceinriktad, gillar utmaningar och att lösa problem tillsammans med ditt team.
Du har erfarenhet av serviceyrken såsom telefonsupport, kundtjänst, kundbesök, administration eller liknande.
Du har en utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande. Det är meriterande om du också har läst yrkeshögskola mot IT eller Teknikcollegecertifierad utbildning. Du har generella kunskaper inom IT och ett intresse av hur teknik kan hjälpa människor i sin arbetsvardag.
Dina personliga egenskaper är viktiga för tjänsten. Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och professionell i ditt arbete. Du har förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt. Du ser lösningar när hinder uppstår och har en stark lojalitetskänsla. Du trivs ihop med andra och motiveras av att arbeta tillsammans med dina kollegor för att lösa problem.
Flytande i tal och skrift på svenska är ett krav, då all intern kommunikation sker på svenska och din kommunikativa förmåga med användarna är av stor vikt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är meriterande.
Resor förekommer i tjänsten, därav behöver du ha körkort för personbil.
Supportenheten är en del av Höglandets IT och svarar för stöd och hjälp inom IT-området till användare i kommunernas olika verksamheter. Vi är ett 15-tal medarbetare som tillsammans med övriga kollegor på Höglandets IT dagligen arbetar med att supportera användarna på bästa möjliga sätt.
Vår ambition är att ständigt utvecklas för att möta dagens och morgondagens krav på en effektiv IT-support.
Bra att veta
Ansökan avser en tillsvidareanställning på Höglandets IT. Placeringsort är Eksjö. Resor i tjänsten kan förkomma mellan Höglandets orter. Efter introduktionsperioden finns möjlighet till distansarbete motsvarande 50%.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Mikael Lindén, Enhetschef på telefon 0381-67 95 71 eller mejl mikael.linden@hoglandet.se
.Vill du kontakta facklig representant kontaktar du Lars Ulvemo, lars.ulvemo@hoglandet.se
